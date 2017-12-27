السنوار: اذا سقطت القدس ..سنسقط جميعا

واضاف السنوار بان 'القدس عاصمتنا ورمز أمتنا، فإن سقطت سنسقط جميعًا، وكتائب القسام أعدت العدة لتحرير القدس، فالمقاومة جاهزة وهناك جيش، متابعًا: 'المقاومة بـ 51 دقيقة تستطيع أن تضرب إسرائيل بضربات 51 يومًا'.

وأوضح خلال لقاء جمع المخاتير ولجان الاصلاح 'اندفعنا اندفاعًا باتجاه مشروع المصالحة والبعض اعتبرنا ما حدث (تنازلات) لكن هو ليس كذلك.. وأنا عبرت تعبيراً خلال أيام حول موضوع أن المصالحة (تنهار) فكنت أقصد ضرورة النهوض بالمشروع، وعدم جعل المصالحة كعملية السلام، بل لا بد أن ننتهي من هذا الملف، وإنهاء هذا الملف الأسود، وأنا قلت ذلك ليهب الجميع لاستنهاض المصالحة من جديد، ولا يمكن للمصالحة أن تنهار، ونحن لم نفشل ولن نفشل كحال أبناء الشعب الفلسطيني'.

وتابع، عندما نتحدث عن صعوبات تواجه المصالحة.. ليس معناه أننا فشلنا أو سنفشل، لا هذا يضع علي عاتقنا فعل المستحيل لإنجاحها.

وأشار السنوار، إلي أن ترك ملف المصالحة لفتح وحماس، فهذا سيصعب المصالحة، لكن إذا شاركت الفصائل والوجهاء والأعيان والنخب السياسية، سيخف العبء علي فتح وحماس.

وفيما يتعلق بما جري مع اهالي الاسري الفلسطينيين من اعتداء من قبل عضو الكنيست الصهيوني المتطرف اورن حازان عليهم قال السنوار ان هذا دليل جديد علي صلف وعنصرية الكيان الصهيوني ودليل علي ضرورة حشد الطاقات لمواجهة المشروع الفاشي الاستعماري الصهيوني.

واضاف السنوار:' نحن في حماس نقطع علي أنفسنا عهدا علي ان قضية الاسري قضيتنا ولن يهدا لنا بال حتي نجدهم بيننا ونحملهم علي الاكتاف محررين.

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