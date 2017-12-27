مسؤولة فلسطينية : قرارات 'ترامب' العدائية بحق القدس المحتلة تؤجج الصراع الديني

وفي حديث، لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قالت 'عشراوي' :'إننا أمام خطوات خطيرة، وأبعادها صعبة الاحتواء بلا شك كما هو واضح، وكما يظهر منذ تفجر موجة الغضب العارمة قبل نحو ثلاثة أسابيع'.

وأضافت، 'إذا كانت أكبر دولة في العالم تتنكر للقانون الدولي، وتُصر علي تجاهل كل الأصوات العقلانية بما فيها الغربية ؛ فليس غريباً إذاً أن تنضم مزيد من العواصم إلي هذا الاعتداء علي الحقوق الفلسطينية المشروعة ، والتاريخية، والتي كفلتها قرارات أممية عديدة علي مدار العقود السبعة الفائتة'.

واعتبرت 'عشراوي' أن ما فعله 'ترامب' عبر قرار نقل سفارة بلاده من 'تل أبيب' إلي المدينة المقدسة، وتسمية المدينة عاصمة للاحتلال هو بمثابة ضوء أخضر لإطلاق أصوات التطرف ، والخروج علي القانون.

ونبّهت المسؤولة الفلسطينية إلي أن هذه السياسات الطائشة، و المضي قُدماً في استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين علي حد سواء من شأنهما أن يؤججا الصراع الديني، وهو أمر ستمتد ارتداداته إلي ما بعد حدود منطقة الشرق الأوسط ، ولن تكون فقط محصورة في الأرض المحتلة كما يتوهم البعض أو يظن.

وكانت نائب وزير خارجية الكيان الصهيوني 'تسيبي حتوبولي' قد كشفت لإذاعة الكيان العامة النقاب عن أن 'تل أبيب' تجري حالياً اتصالات مع (10) دول بهدف نقل سفاراتها إلي القدس المحتلة.

وبحسب الإذاعة الصهيونية؛ فإن حديث 'حتوبولي' جاء تعليقاً علي إعلان رئيس 'غواتيمالا' نيته نقل سفارة بلاده علي غرار ما فعل رئيس الولايات المتحدة قبل أسابيع.

وفي غضون ذلك، أفاد موقع 'واللاه' عن أن النرويج انضمت للدنمارك في قرار وقف دعم المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التي تدعو لمقاطعة الاحتلال، مشيراً إلي أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام 2018.

وسارع وزير ما يسمي 'الأمن الداخلي' في الحكومة 'الإسرائيلية' 'جلعاد أردان' للترحيب بالقرار المذكور، قائلاً للقناة الصهيونية الثانية، :'إن خطوة النرويج هذه حيوية لجهة تقويض المنظمات الداعية لفرض المقاطعة علي إسرائيل، وسنتابع العمل من أجل كشف كل تمويل أوروبي غير قانوني للفلسطينيين'. علي حد تعبيره.

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