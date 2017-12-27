قاسمی : تصویت ایران لصالح قرار نقض حقوق الانسان فی میانمار سجّل كوثیقة فی الامم المتحدة

وصرح قاسمی، الیوم الثلاثاء، انه فی ضوء السیاسات المبدئیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من اجل الدفاع عن حقوق المسلمین فی انحاء العالم، وخاصة المسلمین المظلومین فی میانمار فإن التصویت الایرانی الایجابی علي قرار انتهاك حقوق الانسان فی هذا البلد تم عبر ارسال مذكرة رسمیة الي الامانة العامة للامم المتحدة بهدف توثیقها هناك.

وفی معرض الاشارة الي عدم مشاركة ایران فی جلسة التصویت الخاصة بنقض حقوق الانسان فی میانمار، عزا المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة الاسباب الي 'بعض الجوانب الفنیة والتخصصیة'؛ مصرحا انه نظرا لاهمیة الرؤي والمبادئ الاصولیة للسیاسة الخارجیة الایرانیة فقد تم الیوم ارسال مذكرة رسمیة الي الامانة العامة الاممیة لتوثیق صوت ایران الایجابی حول هذا القرار.

واردف قائلا، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وعلي مدي العقود الثلاثة الاخیرة اعربت عن احتجاجها علي المواقف المسیسة والتعامل التمییزی للجمعیة العامة الاممیة؛ مضیفا ان السیاسات المبدئیة الایرانیة ترتكز علي رفض اثارة مشروع یخص اوضاع بلد ما لدي اللجنة الثالثة للجمعیة (العامة للامم المتحدة)، لذلك فإن ایران كانت ولاتزال تعارض القرارت الخاصة بحقوق الانسان فی الدول (الاخري) ما عدا القرارات الخاصة بفلسطین والتی صوتت لصالحها علي الدوام.

وتابع قائلا : لكن فیما یخص موضوع میانمار وفی ظل الجرائم الكبیرة هناك، فإنه لم یتم التصویت ضد القرار رغم توجهات البلاد، كما تم الامتناع عن الحضور (فی جلسة التصویت)، لكن بالتزامن مع ذلك تم الاعلان فی بیان عن ادانة اجراءات الحكومة فی میانمار ودعم المسلمین الروهینغا القاطع؛ والتاكید علي ان عدم حضور ایران فی جلسة التصویت یعكس فقط موقف الجمهوریة الاسلامیة من الاسلوب المرفوض فی التعامل المسیس مع حقوق الانسان ولا علاقة له بفحوي القرار.

وخلص قاسمی الي القول انه رغم هذه الملاحظات الفنیة والتخصصیة ونظرا لاهمیة الدفاع عن حقوق المسلمین فی میانمار فقد اقتضت الضرورة علي تفضیل الخطوط العریضة لتوجهات الجمهوریة الاسلامیة علي الملاحظات التخصصیة؛ وانطلاقا من ذلك تم الیوم ارسال صوت ایران الایجابی لهذا القرار من اجل توثیقه لدي الامانة العامة للامم المتحدة، والتاكید فی الوقت نفسه علي موقف البلاد المبدئی فی رفض عملیة تسییس قضایا حقوق الانسان، وبذلك فقد تم اتخاذ الاجراء اللازم لتعدیل الموقف السابق.

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