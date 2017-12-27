روسيا وايران وتركيا مستعدة لتقدم عملية التسوية السياسية لسوريا الي الامام

واضاف لافروف في حديث لقناة 'راشا تودي' انني اعتقد بان ايران وتركيا مستعدتان لهذه العملية (التسوية السياسية للقضية السورية) وبالرغم من ان لديهما هواجسمها الخاصة يمكن ان لاتتطابق مع توجهات روسيا.

وصرح انه بالنسبة لتركيا فان القضية الكردية هامة وان ايران لديها هواجس بشان توفير حقوق المسلمين الشيعة في سوريا حيث اننا ندرك هذه الهواجس الا انه من الافضل بان يتم معالجة هذه القضايا عن طريق التسوية والمصالحة بين المسلمين الشيعة والسنة في اطار التضامن الاسلامي.

وقال: اننا نعتقد بانه يجب تقديم المساعدة لايران والسعودية من اجل بدء المفاوضات وان لايتهم هذان البلدان بعضهما البعض بشان قضايا مختلفة بل يجب ان يجلسا علي طاولة المفاوضات وان يقوما بطرح قضاياهما المحددة ذات العلاقه ودراستها.

واضاف ان هاتين القوتين الكبيرتين في المنطقة لايمكن ان لاتكون لديهما مصالح في الدول المحيطة بهما وان علي البلدين بان يحددا مبادي للعلب واننا مستعدون لذلك واننا قد طرحنا نظرية تعزيز امن منطقة الخليج الفارسي منذ مدة وان هذه النظرية مازالت سارية المفعول.

انتهي**2018 ** 1837

