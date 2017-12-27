متابعة ابرام مذكرة تفاهم بين ايران وباكستان خلال زيارة رئيس البرلمان الباكستاني لطهران

وشرح امير آبادي فراهاني الذي يزور حاليا اسلام آباد في حديث مع مراسل ارنا الاجراءات الحاصلة في مجلس الشوري الاسلامي الايراني في اطار تحسين العلاقات بين ايران وباكستان وقال انه قد جرت زيارات متبادلة جيدة لاعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

واضاف ان زيارة رئيسي مجلسي الشيوخ والوطني الباكستانيين الي ايران وزيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني الي باكستان جاءت في سياق تطوير العلاقات بين الجانبين.

وصرح ان وفدين من مجلس الشوري الاسلامي سيزوران باكستان قريبا وانه نظرا الي وجود علاقات دبلوماسية بين ايران وباكستان علي مستويات عالية فان مجلس الشوري الاسلامي يسعي جاهدا لتعزيز النقاط المشتركة بين البلدين خاصة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية اكثر من ذي قبل.

وحول الاجراءات التي يقوم بها مجلسا البلدين لتعزيز العلاقات بينهما قال امير آبادي فراهاني اننا نقوم حاليا باجراءات حول القضايا الحدودية وزار رئيس مجلس ولاية بلوجستان الباكستانية ايران موخرا كما سيزور وفد ايراني هذه الولاية وميناء غوادر في باكستان.

وقال ان متابعة قضية مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين ايران وباكستان مدرجة علي جدول اعمال لجنتي الصداقه للبلدين مضيفا ان هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها سردار اياز صادق الي طهران خلال الشهر المقبل.

انتهي**2018 ** 1837

