حكام السعودية يكافحون الفساد بالفساد

ونقلت (وكالة اسرار) العراقية ،ان القناة الأمريكية (كاربونيتيد T V) التليفزيونية ، قالت ان اجمالي تكلفة توقيفات قضايا الفساد التي شهدتها السعودية يصل الي نحو 425 الف دولار يوميا أي مايقارب اكثر من 13 مليون دولار شهريا ولا يشمل هذا المبلغ تكاليف الانفاق علي الطعام .

واكدت القناة، علي ان تقارير حديثة، اظهرت ان تكاليف الاقامة الخاصة بالشخصيات البارزة التي طالتها حملة التوقيفات تكبد الخزانة السعودية ما لا يقل عن 425 الف دولار يوميا، وطالبت السعوديين بمسائلة مسؤوليهم حول ما اذا كانت الطرق التي ينتهجونها لمكافحة الفساد ذات جدوي .

وكانت السلطات السعودية اعتقلت في أوائل نوفمبر/ تشرين الأول الماضي عشرات المسؤولين السعوديين البارزين، من بينهم وزراء سابقون وشخصيات في الاسرة الحاكمة ورجال اعمال، في خطوة وصفها النائب العام سعود المجيب بأنها بداية حملة كاسحة لمكافحة الفساد في السعودية .

وكانت صحيفة (ميدل إيست مونيتور) البريطانية، ذكرت في تقرير نشرته مؤخرا انه ومع مضي قرابة 50 يوما علي الاعتقالات السعودية، فان الديوان الملكي السعودي ربما ينفق ما لا يقل عن51 مليون دولار لتغطية تكاليف اقامة المسؤولين المعتقلين وآخرين في فندق (ريتز كارلتون)، والذي يقيم فيه المتهمون منذ ان كشف المسؤولون السعوديون النقاب عن الاجراء غير المسبوق .

وبحسب التقرير، يبلغ اجمالي التكاليف نحو 425 الف دولار يوميا، ولا يشتمل هذا المبلغ علي نفقات الطعام، مضيفة، أنه برغم ممارسات الفساد التي كلفت السعودية زهاء 100 مليار دولار علي مدار سنوات، فان اعتقال المتورطين في تلك الممارسات كبد الخزانة السعودية ملايين الدولارات في أقل من شهرين .

وتتهم السلطات السعودية، المسؤولين والأمراء الموقوفين، بتهم متنوعة مثل غسيل الأموال والرشوة والابتزاز، في وقت كشفت تقارير صحفية عن تقديم السلطات السعودية ما وصفته بـ(صفقة الخروج الآمن) للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة .

وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، نقلت مؤخرا عن مسؤولين سعوديين قولهم، ان السلطات السعودية عرضت علي الامراء ورجال الاعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل اسقاط تهم الفساد عنهم .

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