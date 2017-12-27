البرلماني الهولندي المسيء يقر : لقد اخطات في رمي الفستق الايراني داخل سلة المهملات

جاء ذلك في حديث ادلي به كرول اليوم الثلاثاء، لاذاعة 'ان، او، اس' الهولندية؛ والتي اشارت الي ان الاخير 'كان قد توصل عبر تحرياته الشخصية الي هذه النتيجة بان هدايا الكريسمس، خُصّصت للرجال فقط'.

واضافت الاذاعة الهولندية : لكن كرول اخطا لان السفير الايراني قدم الهدايا الي زعماء التكتلات البرلمانية للاحزاب والناطقين باسم السياسة الخارجية لهذه الاحزاب بما يشمل النساء والرجال منهم؛ وبهذا الاجراء فقد تسبب الاخير في غضب (النواب) داخل البرلمان.

يذكر ان تراجع النائب الهولندي عن موقفه جاء علي خلفية المواقف المنسجمة التي اتخذت من جانب وسائل الاعلام ولجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وسفارة ايران في لاهاي فضلا عن الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد، بما ادي الي سحب جميع الخيارات منه غير التراجع عن هذه الاساءة.

وكان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'سيد حسين نقوي حسيني'، اعتبر ان 'قيام احد نواب البرلمان الهولندي برمي هدية قدمها اليه السفير الايراني بمناسبة الكريسمس، في سطل القمامة بانه عمل بشع وطائش'؛ مؤكدا ان 'السفير الايراني في هولندا قدم هذه الهدية في اطار عمل انساني ولم يكن يتصور بانه سيواجه هذا الرد اللاانساني من قبل احد النواب الهولنديين'.

انتهي ** ح ع

