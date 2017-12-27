الشيخ عزام: السلطة أمام موقف تاريخي وأمريكا لن تفعل لها شيء

طهران - 26 كانون الاول - ديسمبر - ارنا - أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الثلاثاء، أن السلطة أمام موقف تاريخي وعليها أن تدرك أن أمريكا لن تستطيع أبداً أن تفعل لها شيئاً.

وأوضح الشيخ عزام خلال المؤتمر الوطني بعنوان: 'القدس عاصمتنا الأبدية'، أن الفرصة الآن سانحة أمام السلطة لتصحيح الأوضاع واتخاذ جملة من المواقف التي تزيد التلاحم الداخلي، مطالباً السلطة بن تعلن إعلاناً صريحاً بفشل اتفاق أوسلو .
وأهاب الشيخ عزام، بالشعوب العربية والإسلامية بالعمل علي استمرار تحركها المساند للانتفاضة ، والرافض لأي مساس بمكانة وهوية القدس، مشدداً علي أن الطريق لا يزال طويلاً والانتفاضة تقرب المسافات والأهداف، واستمرار هذه الانتفاضة مسؤولية الشعب الفلسطيني كله بفصائله وقواه ومختلف شرائحه.
وقال الشيخ عزام: السلام علي القدس علي مساجدها وكنائسها وحجارتها وشوارعها ، السلام علي أهلها وشبابها وأبطالها، فالقدس تتحول من مدينة إلي كيان كبير يختصر النضال في مواجهة الطغاة والمستكبرين المستبدين .
وأضاف: نحن اليوم نمثل جبهة الحق أمام عدونا الذي يمثل الإرهاب والظلم، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره الأحمق يدفع الأمة كلها للنهوض لأن الأمر يتعلق بالقدس.
وأكد علي أن القدس هي جزء من الهوية والثقافة والحضارة والحياة بالنسبة لنا، وأن السلاح الأمريكي لن يرهب أصحاب الحق، وأنه علي الأرض يجب أن تصل الرسائل لأمريكا.
وتابع: منطق القوة والابتزاز الذي تمارسه أمريكا لا يمكن أن ينجح في فرض وقائع علي الأرض، للعرب نقول : لقد جد الجد ، إن أمريكا لن تحترم صديقاً ولن تحترم أحداً منكم ، لقد تحدي ترامب كل العرب الذين يعتبرها أصدقاءه بهذا القرار الأحمق. وعلي هؤلاء جميعاً أن يعيدوا النظر في مصالحهم وعلاقاتهم مع أمركيا.
وشدد علي أن المسيحيين جزء أصيل ونحن وهم شركاء في المسؤولية عن حماية القدس والأرض.
المصدر: فلسطين اليوم
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الشيخ عزام: السلطة أمام موقف تاريخي وأمريكا لن تفعل لها شيء

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