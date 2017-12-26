الاُسقف الأعظم للأرمن في طهران:

يتمتع أتباع شتي الأديان بالحرية القانونية في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية

طهران /26 كانون الاول /ديسمبر – إرنا - قال الاُسقف الأعظم للأرمن في طهران: إنَّ أتباع الاديان المختلفة خاصة الاديان الإلهية يتمتعون اليوم بالحريات المصرحة في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في متابعة أحوالهم الشخصية.

ولدي مشاركة «سبو سركيسيان»اليوم الثلاثاء في إجتماع المجلس البلدي لمدينة طهران وبمناسبة ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام قدم تهانيه وتحياته للجميع بهذه المناسبة معرباً عما يتمناه الجميع للتمتع بالسلام والصداقة والاستقرارالذي نحتاج اليه أكثر من أي وقت مضي.
وأضاف سركيسيان: باتت اليوم جميع الأنظار متطلعة إلي بيت لحم مولد سيدنا المسيح عليه السلام حاكم السلام والصداقة وإلي حالة الشعب الفلسطيني وقال: إنّ عالمنا المعاصر بحاجة ماسة اليوم إلي المداخلة الالهية لتنتهي بذلك الحروب ويستقر السلام والهدوء بين الشعوب ولن يأتي ذلك إلّا بعد تطبيق العدالة ومنح الشعوب حقوقها المسلوبة.
وقال الاُسقف الأعظم للأرمن في طهران: إن التاريخ بيّن لنا عدم إمكانية تحقيق السلام والعدالة إلّا بعد توافق أتباع الاديان الإلهية علي الحوار والصداقة والإحترام المتبادل فيما بينها واصفاً إيران بمهد الحوار والتعايش السلمي بين الأيدان المختلفة الأمر الذي وللأسف لم يعترف به العالم.
ولفت سركيسيان انتباه الجميع إلي القرار اللاعادل لرئيس الولايات المتحدة في نقل سفارة بلده إلي القدس وعدم إكتراثه بالقرارات والأعراف الدولية الأمر الذي وضع العالم وخاصة الشعوب الداعية إلي السلام والعدالة أمام تحديات جديدة مؤكداً علي نجاح الشعب الفلسطيني في استيفاء حقوقه المسلوبة . و ستكون فلسطين موطناً للشعب الفلسطيني والقدس عاصمة لهم.
وفند الاُسقف الأعظم للأرمن في طهران مزاعم أحد المسؤولين السعوديين الذي زعم بأنّ القدس كانت منذ القدم عاصمة لاسرائيل منوهاً إلي حتمية إستعادة الشعوب المظلومة لحقوقها المسلوبة داعياً الله عز وجل الرخاء للشعب الإيراني العظيم والصحة لقائد الثورة الاسلامية و رئيس جمهورية .
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أرمن إيران

سبو سركيسيان

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يتمتع أتباع شتي الأديان بالحرية القانونية في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية

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