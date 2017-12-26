وحدة حماية الطيران للحرس الثوري وفرت الأمن للطيران المدني علي مستوي عال

بمناسبة حلول الذكري السنوية لاستقرار قوات حرس الثورة الإسلامية في المطارات بأمر من الإمام الخميني الراحل (رض)، أضاف العقيد كيومرث نظري اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين، 'ان المهمة الرئيسة لحرس الثورة الإسلامية هي المكافحة والتصدي القانوني للأيادي والتيارات التي تهدف الي إجراء أعمال التخريب والشغب، والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المساس بسيادة القانون عن طريق الإكراه والتهديد.

وأضاف، ان إصدار هذا الأمر من قبل الإمام الخميني الراحل (رض) كان حدوث عدد من عمليات اختطاف الطائرات في السنوات الأولي من إنتصار الثورة وأثناء الحرب المفروضة (1980- 1988) مما أدي إلي إصدار هذا الأمر من قبل مفجر الثورة الإسلامية الذي كان ينم عن رؤيته المستقبلية البعيدة حيث وضع مسؤولية توفير أمن المطارات والخطوط الجوية المدنية علي عاتق المؤسسة العسكرية الأكثر شعبية للبلاد يعني حرس الثورة الإسلامية.

واستمر مضيفا، انه بعد رحيل الإمام الخميني (قده)، أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمي السيد علي الخامنئي أيضا خلال أمر أصدره علي استمرار مسؤولية حرس الثورة الإسلامية الإيرانية ومهمته في مجال توفير الأمن للطائرات الإيرانية، حيث ينص الأمر علي أن 'الحرس الثوري الإيراني لديه مهمة لحماية الطائرات المدنية ومكافحة اختطاف الطائرات وضمان أمن الرحلات الجوية في المطارات والخطوط الجوية للبلاد'.

كما أكد العقيد نظري، ان تمتع قوات حرس الثورة الإسلامية بالإلتزام والتخصص واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية الي جانب الإجراءات الاستخباراتية وتضحياتهم وتفانيهم في سبيل الشهادة أدي بقوات حرس الثورة الإسلامية الي إنجاز مهمتها في حماية الطيران علي أحسن وجه ممكن علي الرغم من المؤامرات العملية للأعداء لأجل تنفيذ عمليات إختطاف الطائرات مما أدي الي إحباط كافة هذه المحاولات.

وأضاف مؤكدا، ان ايران تصنف حاليا بين البلدان التي ارتفعت درجة مناعتها الأمنية وان الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظي اليوم بمكانة مرموقة في العالم بحيث أطلقت علينا بعض بلدان العالم لقب 'الحرس الحديدي'.

إنتهي**أ م د**2344

