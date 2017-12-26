وحدة حماية الطيران للحرس الثوري وفرت الأمن للطيران المدني علي مستوي عال

كرج/26 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- قال قائد وحدة حماية الطيران بمطار 'بيام' الدولي في محافظة ألبرز (غرب طهران)، ان وحدة حماية الطيران وبعد تأسيسها من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية تمكنت من توفير الأمن للرحلات الجوية المدنية علي مستوي عال.

بمناسبة حلول الذكري السنوية لاستقرار قوات حرس الثورة الإسلامية في المطارات بأمر من الإمام الخميني الراحل (رض)، أضاف العقيد كيومرث نظري اليوم الثلاثاء في تصريح للمراسلين، 'ان المهمة الرئيسة لحرس الثورة الإسلامية هي المكافحة والتصدي القانوني للأيادي والتيارات التي تهدف الي إجراء أعمال التخريب والشغب، والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المساس بسيادة القانون عن طريق الإكراه والتهديد.
وأضاف، ان إصدار هذا الأمر من قبل الإمام الخميني الراحل (رض) كان حدوث عدد من عمليات اختطاف الطائرات في السنوات الأولي من إنتصار الثورة وأثناء الحرب المفروضة (1980- 1988) مما أدي إلي إصدار هذا الأمر من قبل مفجر الثورة الإسلامية الذي كان ينم عن رؤيته المستقبلية البعيدة حيث وضع مسؤولية توفير أمن المطارات والخطوط الجوية المدنية علي عاتق المؤسسة العسكرية الأكثر شعبية للبلاد يعني حرس الثورة الإسلامية.
واستمر مضيفا، انه بعد رحيل الإمام الخميني (قده)، أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمي السيد علي الخامنئي أيضا خلال أمر أصدره علي استمرار مسؤولية حرس الثورة الإسلامية الإيرانية ومهمته في مجال توفير الأمن للطائرات الإيرانية، حيث ينص الأمر علي أن 'الحرس الثوري الإيراني لديه مهمة لحماية الطائرات المدنية ومكافحة اختطاف الطائرات وضمان أمن الرحلات الجوية في المطارات والخطوط الجوية للبلاد'.
كما أكد العقيد نظري، ان تمتع قوات حرس الثورة الإسلامية بالإلتزام والتخصص واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية الي جانب الإجراءات الاستخباراتية وتضحياتهم وتفانيهم في سبيل الشهادة أدي بقوات حرس الثورة الإسلامية الي إنجاز مهمتها في حماية الطيران علي أحسن وجه ممكن علي الرغم من المؤامرات العملية للأعداء لأجل تنفيذ عمليات إختطاف الطائرات مما أدي الي إحباط كافة هذه المحاولات.
وأضاف مؤكدا، ان ايران تصنف حاليا بين البلدان التي ارتفعت درجة مناعتها الأمنية وان الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظي اليوم بمكانة مرموقة في العالم بحيث أطلقت علينا بعض بلدان العالم لقب 'الحرس الحديدي'.
إنتهي**أ م د**2344



برچسب ها

سياسي

حماية الطيران المدني

حرس الثورة الاسلامية

الإمام الخميني الراحل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وحدة حماية الطيران للحرس الثوري وفرت الأمن للطيران المدني علي مستوي عال

معظم المشاهدات

اصدار حكم الاعدام بحق جلالي بعد اقراره بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الاجنبية

اصدار حكم الاعدام بحق جلالي بعد اقراره بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الاجنبية

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

اللواء باقري يؤكد علي تعزيز قوات التعبئة في الإرتقاء بقدرة الردع للبلاد

اللواء باقري يؤكد علي تعزيز قوات التعبئة في الإرتقاء بقدرة الردع للبلاد

المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة: لاشروط أمام زیارة «ایمانویل مكرون» لطهران

المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة: لاشروط أمام زیارة «ایمانویل مكرون» لطهران

ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

أحدث الأخبار

يتمتع أتباع شتي الأديان بالحرية القانونية في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية

الاُسقف الأعظم للأرمن في طهران:

يتمتع أتباع شتي الأديان بالحرية القانونية في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية

وحدة حماية الطيران للحرس الثوري وفرت الأمن للطيران المدني علي مستوي عال

وحدة حماية الطيران للحرس الثوري وفرت الأمن للطيران المدني علي مستوي عال

تسجيل أكثر من 1500 تابع زلزالي في كرمانشاه

تسجيل أكثر من 1500 تابع زلزالي في كرمانشاه

اللواء رضائي: إستعادة إيران لاقتدارها وأمنها القومي مفخرة للثورة الإسلامية

اللواء رضائي: إستعادة إيران لاقتدارها وأمنها القومي مفخرة للثورة الإسلامية

بوغدانوف: الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد برعاية الأمم المتحدة

بوغدانوف: الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد برعاية الأمم المتحدة

موضوعات مرتبط