تسجيل أكثر من 1500 تابع زلزالي في كرمانشاه

كرمانشاه/ 26 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعلن مسؤول شبكة رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه فرهاد فروزي بان عدد التوابع الزلزالية التي وقعت بعد الزلزال الكبير الذي ضرب غرب المحافظة يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بلغ الفا و 517.

وقال فروزي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' ان هذا العدد وقع لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (6:30 فجرا بتوقيت غرينتش).
واوضح بانه من اجمالي التوابع الزلزالية التي وقعت، بلغت قوة 52 منها أكثر من 4 درجات، فيما بلغ 291 تابعا زلزاليا أكثر من 3 درجات علي مقياس ريختر .
وصرح مسؤول شبكة رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه، ان 9 توابع زلزالية وقعت من الساعة العاشرة ليلا الي الساعة العاشرة من صباح اليوم في مدن ازكله وجوانرود وكهواره وسربل ذهاب وتازه اباد.
يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادي الي مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.
وادي الزلزال الي تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.
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تسجيل أكثر من 1500 تابع زلزالي في كرمانشاه

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