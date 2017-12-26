اللواء رضائي: إستعادة إيران لاقتدارها وأمنها القومي مفخرة للثورة الإسلامية

وأشاد اللواء محسن رضائي اليوم الثلاثاء بهذه المفخرة خلال مشاركته في حفل تكريم الذكري ال32 لإصدار توجيهات سماحة الإمام الخميني الراحل في إحالة مهام توفير أمن الرحلات الجوية إلي الحرس الثوري.

وقال رضائي: إنّ ايران كانت تعاني خلال ال300 سنة الأخيرة من خلأ كبير وهو خلأ الإقتدار فعندما فقدنا آنذاك هذا الإقتدار كان مجتمعنا وبلدنا وكان أمن حدودنا عرضة للأخطار وكان ذلك نتيجة مؤامرات القوي الأجنبية ضد ايران كي تخسر إقتدارها وتتحول إلي دولة خادمة وعميلة لهم.

وأضاف الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: إنّ أعداء النظام الاسلامي قد إقتطعوا أراضياً كثيرة من الخارطة الايرانية ونهبوا الكثير من أموالها ومصادر ثروتها. لكنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باتت تتمتع بأكبر جهاز استخباري في الشرق الاوسط وغرب آسيا وعندما يتم نشر وثائق إنهيار جماعة داعش التكفيرية سترون أننا كيف قمنا بالتوغل داخل هذه الجماعة.

و علي هامش هذا الحفل تمّ افتتاح معرض أمن الطيران الذي عرض زاوية من مفاخر الحرس الثوري في توفيره الأمن للرحلات الجوية و أحدث نتاجات الحرس في أمن الطيران. فقد نجح الحرس في تبديد 26 عملية إختطاف طائرات في الجو وما يزيد عن 100 محاولة إختطاف طائرات قبل إقلاعها.

هذا وقد تقدمت بعض الدول الغربية والاقليمية بطلبات للإستفادة من أساليب حرس الطيران التعليمية في هذا الشأن.

إنتهي ** ع ج**2344

