بوغدانوف: الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد برعاية الأمم المتحدة

وقال بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، ردا علي سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب دوراً بارزاً في المحادثات القادمة: قال 'بالطبع، نعم، ومن المؤكد، بشكل عام'. وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كان اساسا لجميع منصات الاستيطان داخل سوريا.

وكان بيان الدول الضامنة، أعلن مؤخراً، أن الدول الضامنة تؤكد استعدادها للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني يومي 29- 30 يناير/كانون الثاني، بمشاركة جميع اطياف الشعب السوري.

وقال مدير دائرة آسيا وأفريقيا في وزارة خارجية كازاخستان، إيداربيك توماتوف، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي في 29-30 يناير/كانون الثاني، مؤكداً أن الدول الضامنة تتفق حاليا علي قائمة المشاركين في المؤتمر وتابع قائلا: 'المشاركون بالمحادثات يعتمدون وثيقتي عمل حول إنشاء مجموعة العمل لتبادل المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية'.

في هذه الأثناء، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن تبريرات وجود القوات الأمريكية في سوريا غير مقبولة، وتثير تساؤلات كثيرة.

وقال بوغدانوف: 'نحن أعلنا النصر علي داعش، لذلك بالنسبة لهم لا يوجد أي أساس للبقاء في سوريا. وهم يطرحون أسبابا غير مقبولة بالنسبة لنا، إنه ما لم يتم إطلاق العملية السياسية، التي ستاخذ بالنظر مصالح المعارضة فنحن لن نخرج. وهذا يثير تساؤلات كثيرة'.

انتهي** 2344

