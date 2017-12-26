أمين عام الاتحاد العالمي للاثوريين: المسيحيون في ايران لا يحتاجون إلي شفقة دعاة حقوق الانسان

واضاف 'بت كليا' في مراسم اقيمت بمناسبة ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) في اروميه (شمال غرب) ان لدينا قائد يتفقد منزل شهيد مسيحي متسائلا بذلك أي زعيم في العالم يقوم بمثل هذا الاجراء؟ مؤكدا ان هذا يدل علي الاحترام الذي يكنه سماحة قائد الثورة الاسلامية للمسيحيين.

ونوه بان مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) أكد بعد انتصار الثورة الاسلامية بان الشعب الايراني، شعب موحد و كلامه هذا يدل علي اننا نعيش في بلد لا يمكن لأحد أن يفصلنا عنه، ونحن ايرانيون بكل ما في الكلمة من معني.

وفيما اشار الي وقوف المسؤولين و مراجع الدين في ايران الي جانب المسيحيين الايرانيين وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) وقال : ليت دعاة حقوق الانسان يدركون هذه الحقائق.

كما اشارالي مشاركة المسيحيين في فترة الدفاع المقدس و قال إن عددا منهم استشهدوا في تلك الحرب مؤكدا ان المسيحيين شاركوا في الدفاع عن ارضهم.

انتهي**1110** 2344

