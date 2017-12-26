وزير خارجية تونس: أخبرتهم بأن تونس ليست جزءا من الإمارات!

هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

وقال الجهيناوي في حوار مع راديو 'شمس إف إم' بشأن منع التونسيات من السفر إلي دولة الإمارات إن 'الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم'.

وأوضح رئيس الدبلوماسية التونسية أن 'الطرف الإماراتي اعتذر لنا في مكالماتنا الثنائية .. وأن طلب اعتذار رسمي قيد الدرس'، لافتا إلي أن بلاده تريد اعتذرا علنيا.

وكشف الجهيناوي أنه 'أعلم الطرف الإماراتي أن تونس ليست جزءا من الإمارات، وأنه وجب عليهم إعلامنا بهكذا قرارات'، مضيفا 'اعتبرنا طريقة فرز المسافرين غير شرعية وأخبرنا الشركة الإماراتية بذلك'.

من جهة أخري، أكد وزير الخارجية التونسي 'وجود المعلومة الاستخباراتية لدي الجهة الإماراتية في ما يتعلق بإمكانية تنفيذ عملية إرهابية من قبل تونسية أو امرأة حاملة لجواز سفر تونسي'، لكنه استدرك قائلا: 'مع هذا لا يمكن قبول مثل هذا القرار'.

وأضاف في هذا السياق قائلا: 'الحكومات تمر والشعوب تبقي، وتونس ساهمت مساهمة فعالة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة'.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بدوره استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، لبحث 'مستجدات التحركات الدبلوماسية التونسية إثر الإخزاء الإماراتي المتعلق بمنع التونسيّات من السفر إلي وعبر الإمارات'.

وأكد السبسي حرصه 'علي عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبرّرات'، موصيا في الوقت ذاته 'بالعمل علي تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا علي علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي'.

كما أكد الرئيس التونسي خلال لقائه وزير خارجيته علي أن 'قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلي تونس سيظل قائما إلي حين مراجعة إجراءات سفر التونسيّات طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليّة الجاري بها العمل'.

المصدر: الصباح

انتهي** 2344

