انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء اوضح «حميدرضا عظيمي» ان شركة توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية، كُلفت ووفقا لبرنامج الاقتصاد المقاوم للعام الحالي، باجراء العمليات التنفيذية لبناء محطات من قبل القطاعين الخاص والحكومي لتوليد الفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

واشار عظيمي الي وضع حجر الاساس هذا العام لبناء المحطة التركيبية «افق» في زاهدان (شرق) وتدشين وحدتين بقدرة 25 ميغاواط في مازندران (شمال) وبدء العمليات التنفيذية لمحطة زرند التركيبية في كرمان.

كما اشار الي بدء العمليات التنفيذية هذا العام لانجاز المحطة التركيبية في انديمشك جنوب البلاد من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر من محطات فئة (F) وعقد انشاء محطة لتوليد 5 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء «هوشنك فلاحتيان» كان قد اعلن سابقا عن انطلاق عمليات بناء محطات جديدة بطاقة 3 الاف و500 ميغاواط وتدشينها قبل صيف العام القادم 2018.

انتهي** 2344

