تأكيد رئيس البرلمان الجزائري علي أهمية إجتماعات رؤساء البرلمانات الاسلامية

الجزيرة /26 كانون الأول/ ديسمبر- إرنا - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم بمقر المجلس، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجزائر رضا عامري، الذي وجه له دعوة رسمية لحضور الدورة الثالثة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد بطهران في الفترة الخامس عشر والسادس عشر من يناير المقبل.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها لاسيما علي الصعيد البرلماني، علي اعتبار العلاقات البرلمانية مستمرة ونشطة، إضافة إلي تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .
وأكد الطرفان إرادتهما المشتركة في تعزيز التضامن العربي والإسلامي لمواجهة مختلف التحديات خاصة ما تعلق منها بدعم عوامل الأمن والاستقرار والتنمية و الدعوة إلي تجاوز الخلافات بالحوار، معربين عن أملهما أن تسيطر هذه الرؤي علي الاجتماع المزمع عقده بطهران، وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة ، التزام الجزائر بسياستها الخارجية والمتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، واعتبر الحوار والمصالحة أفضل الطرق والسبل السلمية للم شمل الفرقاء وحل مختلف النزاعات، وانتهز المناسبة ليؤكد بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ودفاعها عن حق شعبها في استرجاع حقوقه المغتصبة.
وتطرق بوحجة إلي ظاهرتي الإرهاب والتطرف وهي الظاهرة التي أصبحت تهدد السلم والأمن العالميين.
وبدوره، نوّه سفير إيران بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديره الكبير لتاريخ الجزائر، مبديا ارتياحه لتوافق البلدين حول الكثير من القضايا الدولية، لا سيما قضية القدس وفلسطين التي ستكون المحور الأساسي لهذه الدورة، معبرا عن تقديره للموقف الجزائري المشرف والمشجع والمتواصل في دعم القضية الفلسطينية.
كما اتفق الطرفان علي العمل لتعزيز روابط الصداقة بدعم التعاون الثنائي ورفع مستوي العلاقات البرلمانية عن طريق تبادل الوفود والزيارات و إنشاء مجموعة برلمانية للصداقة 'الجزائر- ايران'.
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تأكيد رئيس البرلمان الجزائري علي أهمية إجتماعات رؤساء البرلمانات الاسلامية

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