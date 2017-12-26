لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

اسلام اباد / 26 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اعلن رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لاستثمارات المستثمرين الاتراك في مجال انشاء الطرق وسكك الحديد والفندقة والصناعة الجوية.

وخلال لقائه نظيره التركي اسماعيل قهرمان الاثنين علي هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتحديات الإرهاب والتعاون الإقليمي، المنعقد في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، اشار لاريجاني الي المسيرة المتنامية للتعاون بين ايران وتركيا في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية واضاف، انه تم طرح فرص الاستثمارات الثنائية مع رئيس الوزراء التركي خلال زيارتي الي اسطنبول.
واعلن استعداد ايران للتعاون مع التجار والناشطين الاقتصاديين والمستثمرين الاتراك في صناعة النفط والغاز وقال، ان قطاعات انشاء الطرق وسكك الحديد والصناعة الجوية تعد من المجالات التي بامكان المستثمرين الاتراك مزاولة انشطتهم فيها في ايران.
واعتبر لاريجاني صناعة الادوية والفندقة من المجالات الاخري لانشطة المستثمرين الاتراك في ايران واضاف، انه ينبغي الاستفادة من الفرص المتاحة لرفع حجم التبادل بين البلدين.
وفي جانب اخر من تصريحه اشاد لاريجاني بالموقف الصريح لتركيا حول القدس ووجه الشكر والتقدير لمبادرة اردوغان في عقد اجتماع طارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
واعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي التعاون الاقليمي طريق الحل الوحيد لمشاكل دول المنطقة وقال، ان التعاون بين ايران وتركيا وروسيا في القضية السورية يشكل تجربة ناجحة ولابد من مواصلة عملية المفاوضات في اطار 'استانة'.
من جانبه اشاد رئيس البرلمان التركي بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة القضايا الدولية، وقال، اننا نشعر بالسرور لتعاون البلدين في مجالات التجارة والتجارة الحدودية ومكافحة تهريب السلع والمخدرات.
واوضح اسماعيل قهرمان بان تنمية التعاون الثنائي من شانها الحد من انتشار الارهاب واضاف، ان النقطة المهمة هي انه ينبغي التزام الحذر بان لا يؤدي توتر الاجواء في سوريا الي ساحة لاستعراض جماعات ارهابية اخري غير داعش.
وفي اللقاء وجه لاريجاني الدعوة الي نظيره التركي للمشاركة في الاجتماع القادم لبرلمانات الدول الاسلامية الذي سيعقد في طهران قريبا، حيث رحب اسماعيل قهرمان بالدعوة وقال انه مستعد للقيام باي خطوة لتنمية العلاقات الثنائية وتطوير التنسيق الاقليمي.
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لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

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