لاریجانی: ایران علي استعداد لتطویر العلاقات الشاملة مع افغانستان

وعلي هامش مشاركته الیوم الاثنین فی المؤتمر الدولی لتحدیات الإرهاب والتعاون الإقلیمی المنعقد فی العاصمة الباكستانیة اسلام اباد، وخلال لقائه رئیس مجلس النواب الافغانی عبدالرؤوف ابراهیمی، وصف لاریجانی مشاركة كابول فی هذا المؤتمر بانها كانت ایجابیة وقال، ان جمیع وجهات نظركم حول الارهاب تم طرحها فی المؤتمر.

واكد رئیس مجلس الشوري الاسلامی ضرورة التعاون الاقلیمی لمكافحة الارهاب بصورة اكثر تاثیرا ومعالجة مشاكل المنطقة واضاف، ان لنا خبرات ایجابیة فی هذا المجال ینبغی ان نستفید منها.

بدوره دعا رئیس مجلس النواب الافغانی خلال اللقاء ایران لتوفیر الظروف اللازمة لتطویر العلاقات مع افغانستان فی ضوء الدور البارز لطهران فی المنطقة.

واشار عبدالرؤوف ابراهیمی الي المشاكل التی خلقها الارهاب فی المنطقة، معربا عن الامل بان یتم فی ظل التعاون الاقلیمی القضاء علي الارهاب وتوفیر ارضیة التعاون بین الدول الجارة اكثر مما مضي.

انتهي ** 2342

