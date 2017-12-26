نمو صادرات ايران من السجاد اليدوي بنسبة 31 بالمائة

وقال محمد مهدي فرشجي موحد خلال مراسم افتتاح المعرض العاشر للسجاد اليدوي ولوحات السجاد في مدينة قزوين (شمال غرب طهران) عصر اليوم الاثنين: ان هذه الصادرات شهدت نموا بنسبة 31 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، انه في العام الايراني قبل الماضي /21 مارس 2015 الي 20 مارس 2016/ بلغت قيمة صادرات السجاد اليدوي 295 مليون دولار، في حين بلغت العام الايراني الماضي /21 مارس 2016 الي 20 مارس 2017/ 359 مليون دولار مسجلة زيادة قدرها 33 بالمائة، ونامل بان نتخطي هذا الرقم خلال العام الحالي.

واشار الي ان 29 دولة استوردت معظم صادرات ايران من السجاد اليدوي واضاف، انه في العام قبل الماضي استوردت 75 دولة السجاد الايراني فيما بلغ عدد الدول 78 دولة في العام الماضي من ضمنها 29 دولة استوردت ما قيمته 351 مليون دولار من هذا السجاد.

واوضح انه من بين الدول الـ 29 هذه هنالك 13 دولة اسيوية و 11 اوروبية و 4 اميركية وواحدة افريقية.

انتهي ** 2342

