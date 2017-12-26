لاريجاني: من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

طهران / 25 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
هنأ رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، لمناسبة راس السنة الميلادية وذكري ميلاد السيد المسيح (ع)، معتبرا مكافحة الجهل والعنف من تعاليم السيد المسيح (ع).

وجاء في برقية تهنئة وجهها لاريجاني يوم الاثنين الي الطائفة الاشورية في ايران بمناسبة ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد: لاشك ان تعاليم السيد المسيح (ع) ستكون مؤثرة كثيرا في تمتين اواصر المحبة والصداقة في جميع ارجاء العالم.
واعتبر حاجة البشرية اليوم الي المحبة التي حملها السيد المسيح (ع) اكثر من اي وقت مضي وان اتباعه يستطيعون تجسيد السلام والصداقة عبر العمل بتوجيهاته وبشائره.
واقيمت مراسم ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) في كنيسة 'ننه مريم' في مدينة اروميه مساء الاثنين بحضور حشد من ابناء الطائفة الاشورية وعدد من المسؤولين المحليين والامين العام للاتحاد العالمي للاشوريين.
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لاريجاني: من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

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