هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كوهبنان جنوب شرق ايران مرة اخري

طهران / 25 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر مرة اخري ضواحي كوهبنان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران مساء اليوم الاثنين.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة العاشرة و 7 دقائق و 47 ثانية من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (السادسة و 37 دقيقة و 47 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.39 والطول الشرقي 56.27 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
وكانت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر قد ضربت كوهبنان يوم الخميس الماضي، ما ادت الي اصابة العشرات بجراح فضلا عن الحاق اضرار بنحو 85 بالمائة من مبانيها، اذ تضررت 30 وحدة تجارية و 1500 وحدة سكنية فيها.
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كوهبنان جنوب شرق ايران مرة اخري

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