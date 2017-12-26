حصيلة أولية لانتفاضة القدس: 15 شهيدا و ٢٣٨١ إصابة و٧٣٥ عمل مقاوم و٦٦٩ نقطة اشتباك

وهي كالآتي:

١- استشهاد ١٥ فلسطينيا: ١٣ منهم في غزة و٢ في الضفة الغربية

٢- اصابة ٢٣٨١ فلسطينياً بجروح متفاوتة بصواريخ الطائرات الصهيونية والقذائف المدفعية (غزة والرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز (القدس والضفة الغربية وغزة

٣- اصابة 37 صهيونياً بعمليات مختلفة تراوحت بين الطعن والرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة واطلاق النار والصواريخ علي مستعمرات غلاف غزة .

٤- تنفيذ 735 عملا للمقاومة توزعت بين :

١٢٦ إلقاء حجارة

٥١ عملية إلقاء زجاجات حارقة

٤ محاولات إطلاق نار

٦ عبوات ناسفة

٣ عمليات طعن

٤ محاولات طعن

٩ صواريخ اطلقها مقاومون من غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

٥- بلغ عدد نقاط الاشتباك في عموم فلسطين المحتلة 669 نقطة مواجهة منذ اندلاع الانتفاضة، وتصدرت الخليل ورام الله العدد الأكبر من المواجهات بواقع 109 و105 مواجهة علي التوالي، تبعتها القدس وغزة وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وطولكرم وأريحا وسلفيت وجنين وطوباس وباقي مناطق فلسطين المحتلة.

ومنذ ساعات الفجر الأول، شنت قوات الاحتلال الصهيونية حملة مداهمات واسعة في القدس القديمة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما بلغ عدد المعتقلين 3 شبان خلال مداهمات للاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي قرية مادما جنوبي نابلس اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، فيما أعلنت وسائل إعلام العدو عن استهداف شبان فلسطينيين الليلية الماضية بعدد من الزجاجات الحارقة منزلاً للمستوطنين في مستعمرة 'بيتار عيليت' المقامة علي أراضي مدينة بيت لحم.

وعلي الأثر، عزز جيش الاحتلال من تواجده العسكري علي الطرق في مختلف مناطق الضفة الغربية بسبب الخشية من عمليات فلسطينية تستهدف المستوطنين، ضمن موجة الغضب المتصاعدة، كما ويكثف حملات البحث عن أسلحة.

واستكمالا لحملة الاعتقالات، اعتقلت القوات الصهيونية قبل قليل الشاب يسري محمود طه-27 عاما-بالقرب من المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، كما اعتقل الصهاينة فتاة فلسطينية ترتدي الزي المدرسي عند مدخل مستعمرة 'كرمي تسور' قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقد أصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات علي مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل قبل قليل.

وقرب مستعمرة 'بتساچوت' المقامة علي أراضي مدينة البيرة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه، وحالته الصحية غير معروفة حتي اللحظة.

وفي بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد ومحمد حسن أبو خضير من منزلهما قبل قليل.

ومع استشهاد الشاب محمد سامي الدحدوح متأثرا بجراحه الحرجة التي كان قد أصيب بها في جمعة الغضب الأولي نصرة للقدس، يرتفع إلي 15 عدد شهداء انتفاضة الغضب الثالثة رفضا للعدوان الأميركي علي المدينة المقدسة وهويتها.

في المقابل، اقتحم منذ ساعات الصباح عشرات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك بمؤازرة من شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية واسعة اليوم الأحد في منطقتين مختلفتين من النقب السليب عام 1948، وتستمر حتي الخميس المقبل.

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