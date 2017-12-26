محلل لبناني: قضايا الشعوب لاسيما فلسطين تنتصر

غاب إسم الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها عن نص مشروع قرار تقدمت به مصر يطالب أميركا بسحب اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبعد أن كان مجلس الأمن قد صدّق في كانون الاول من العام الماضي علي قرار عدم الاعتراف بأي تغيير لحدود ٤ حزيران ١٩٦٧ بما فيها القدس ما لم يتفق الطرفان علي المفاوضات، دعمت ١٤ دولة منذ يومين قرار الإمتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلي القدس، إلا أن أميركا سرعان ما استخدمت حق النقض الفيتو.

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية حملت الموضوع إلي الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن جوني وفيما يلي نص المقابلة:



*ارنا: د. حسن، كيف تمت صياغة هذا القرار ولماذا تفادي المصريون وضع إسم الولايات المتحدة الأميركية أو رئيسها في النص؟

**حسن جوني: في الواقع لم يأت المصري علي ذكر إسم الولايات المتحدة الأميركية بسبب موقفين، الأول سياسي والآخر قانوني. السبب السياسي يعبّر بشكل واضح عن أن القرار الذي أخذته الولايات المتحدة الأميركية يتناقض مع الأمم المتحدة والعالم، ويبرز ذلك من خلال الجمعية العامة. كما يوضح بأن أميركا وإسرائيل خارج المجتمع الدولي والعلاقات الدولية، لذلك من يريد أن يعطينا دروساً عن المجتمع الدولي، فإن أميركا وإسرائيل هما خارج هذا المجتمع إن كان موجوداً. كما أنّ هذا الأمر يؤكد مواقفنا الدائمة بأن إسرائيل وأميركا وجهان لعملة واحدة، وأن الأخيرة مستعدة لحماية إسرائيل بأي طريقة كانت.

أما في الشق القانوني، فهناك اختلاف حول تفسير نص قرار مجلس الأمن بالنسبة للقدس، وهناك شروط وسوابق في هذا الإطار، حيث كانت بريطانيا وفرنسا وأميركا جزءاً من هذا النزاع، وحصلت انسحابات نادرة، ولم يحصل مرة أن انسحبت دولة تملك حق النقض الفيتو. وبالتالي فإن نص القرار ٢٧/٣ ليس واضحاً وفيه اختلاف.

الثابت الوحيد الذي يظهر في نتيجة التصويت علي هذا القرار أن قضية القدس لا ينطبق عليها مفهوم المنطقة المتنازع عليها وهذا يؤكد أن أي محاولات لجعل الولايات المتحدة الأميركية راعيا او وسيطا هي محاولات واهمة.



*ارنا: هل يمكن القول إن الولايات المتحدة الأميركية باتت معزولة بعد نتيجة التصويت؟

**حسن جوني: كلمة معزولة كلمة صعبة. أميركا كبيرة باقتصادها وهي تمسك العالم بالأسلحة، كما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تملك قواعد نووية في الخارج. يمكن القول إنها معزولة بالمفهوم الدبلوماسي، ولكن أعتقد أنها لن تتأثر بنتيجة التصويت بعدما لجأ ترامب إلي تهديد الدول التي صوتت ضده.



*ارنا: ما هو الأثر الفعلي للعزلة الدبلوماسية؟

**حسن جوني: لا أثر فعلي كبير. النتائج السياسية تبين أن الموضوع يتطلب الكثير من الدراسات. القوة اليوم هي القوة العسكرية وهنا تستطيع الولايات المتحدة الأميركية أن تلعب دوراً كبيراً وخصوصاً في العلاقات الدولية.



*ارنا: ما الذي دفع هذه الدول برأيك إلي تحدي الولايات المتحدة الأميركية بالتصويت ضدها؟

**حسن جوني: هذه ال”لا” ناتجة عن سببين. أولاً أن القرار قانوني ١٠٠٪، لا لُبس فيه. كما أن أوروبا تحديداً لا يمكن أن تتخلي عن القدس وهي التي خضعت مسبقاً للإحتلال النازي. أضف إلي ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد القطب الواحد في العالم.



*ارنا: بالأمس صوّت عدد كبير من الدول(حوالي ١٨٣ دولة) مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، ثم صوتت الجمعية العامة علي رفض قرار ترامب كيف تقرؤون هذا الموضوع؟

**حسن جوني: هناك ثوابت في هذا الموضوع. هذا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. وفي القانون الدولي، نحن من الفريق الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بأن يقرر مصيره وهو حق لا يجوز انتهاكه. وعلي الرغم من غياب المساواة بين الدول في مجلس الأمن، إلا أننا نري أن قضايا الشعوب لاسيما فلسطين تنتصر.

انتهي**388 ** 1837

