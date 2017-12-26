والدة اسير تقول ابني اكبر منكم

واعترض الليكودي المتطرف حافلة أهالي أسري غزة ووجه حديثه بوقاحة لوالدة الاسير الفلسطيني عبد الرحمن ابو لبدة من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقال لها: 'لن تزوريه إلا تحت الأرض'، مضيفًا 'ابنك الحشرة إيش سوّي (ماذا فعل)، فردت عليه: 'ابني مش حشرة'.

وأثار تهجّم المتطرف الصهيوني والدة الأسير بحالة غضب فقالت له: 'ابني مش كلب، ابني أرجل الرجال، وراجل بمعني الكلمة، اللي بقول كلب هو الكلب'.

فما كان من المتطرف إلا أن قال لها: 'أنا عضو كنيست'، فردت عليه بالقول: 'عضو كنيست ولا رئيس وزراء ولا نتنياهو.. احنا بنشوف (نري) ولادنا فوق فوق.. ولادنا رجال'.

من جهتها قال قالت المتحدثة باسم الصليب الاحمر في غزة سهير زقوت إن اللجنة 'تأخذ ما حدث علي محمل الجد، وتتواصل مع السلطات المعنية'.

وأكدت زقوت حق عائلات الأسري الفلسطينيين في زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأمان ودون أي تدخل.

وذكرت أن 'اللجنة كمنظمة إنسانية تُسهل برنامج الزيارات، لكن مسؤولية الحفاظ علي تمام الزيارة دون أي انقطاع مسؤولية السلطات المختصة'.

وأشارت إلي التزام اللجنة الدولية بتسهيل برنامج زيارات أهالي الأسري.

وتوجه فجر اليوم 22 من أهالي أسري القطاع- بينهم أربعة أطفال دون الـ16 عامًا- لزيارة 14 أسيرًا فلسطينيًا بسجن 'ريمون'، بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهته قال فتحي حماد القيادي في حركة حماس انه حركته تحضر لصفقة تبادل اسري جديدة مؤكدا خلال استقبال اهالي الاسري العائدين من زيارة ابنائهم في سجون الاحتلال السباب الذي تعرض له ذوي الاسري.

وقال حماد :'كرامتنا لن تداس وفوق كل اعتبار ونحن الاوفياء للاسري الذين سيخرجون معززين مكرمين'

ويقع سجن 'ريمون'- الذي شُيّد في بداية عام 2006- بالقرب من سجن نفحة بصحراء النقب، ويضم نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة.

وتحتجز المقاومة الفلسطينية في غزة اربعة جنود صهيانية منذ العدوان علي غزة عام 2014 وترفض بدء أي مفاوضات حولهم قبل قيام سلطات الاحتلال باطلاق سراح 54 اسيرا فلسطينيا اعادت اعتقالهم بعد الافراج عنهم في اطار صفقة تبادل عام 2011 .

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