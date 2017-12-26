خاص 'إرنا' :

قيادي فلسطيني : تبني استراتيجية نضالية شاملة كفيل بتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة

غزة/25 كانون الأول/ديسمبر/إرنا-طالب عضو القيادة السياسية لحركة 'المبادرة الفلسطينية' نبيل دياب القوي والفصائل العاملة علي امتداد الأراضي المحتلة بالإسراع في تبني استراتيجية مواجهة شاملة ، وذلك تماشياً مع الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'دياب'، :'إننا اليوم أحوج ما نكون لمثل هذه الاستراتيجية في ضوء توالي المؤامرات الرامية لتصفية قضيتنا، والتي باتت تشارك فيها أطراف عربية رسمية علناً ، ومن دون أي تردد'.
وأضاف، 'الانضباط مطلوب في الفعل الكفاحي من أجل الوصول للأهداف الكبري، وإنجاز النصر (..) انطلاقاً من ذلك يجب النأي عن أية محددات فئوية ضيقة فيما يتصل بهذا الفصل من فصول المواجهة الممتدة منذ ما يزيد علي سبعة عقود'.
ولفت القيادي الفلسطيني إلي ضرورة الاستفادة من كل أشكال المواجهة، والاشتباك مع العدو الصهيوني لرفع تكلفة احتلاله، وجرائمه بحق الإنسان، والأرض، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتابع 'دياب' القول، :' إن علينا جميعاً الانضواء تحت مرجعية نضالية موحدة تتحلي بالمسؤولية، وبالحكمة ، ولديها نهج كفاحي وطني يرقي إلي مقتضيات المرحلة الحرجة والحساسة التي نحياها كفلسطينيين أولاً، و كمحيط عربي ودولي ثانياً'.
وأردف قائلاً، :'ما من شك في أن التضحية مفهوم قيمي رفيع، ولهذا من الواجب تجنب العفوية ، و العشوائية لأنهما يؤديان إلي الهلاك دون تحقيق أي من النتائج المرجوة'.
وحذر القيادي في 'المبادرة الفلسطينية' من خطورة الانجرار وراء أي من المقترحات ، والمشاريع الزائفة التي تروج لها إدارة 'دونالد ترامب'، وتجند لها أدواتها في المنطقة العربية بهدف تصفية القضية، وتثبيت الوجود الصهيوني.
انتهي ** 387 ** 1837



برچسب ها

سياسي

قيادي

فلسطيني

نضال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قيادي فلسطيني : تبني استراتيجية نضالية شاملة كفيل بتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة

معظم المشاهدات

اصدار حكم الاعدام بحق جلالي بعد اقراره بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الاجنبية

اصدار حكم الاعدام بحق جلالي بعد اقراره بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الاجنبية

اللواء باقري يؤكد علي تعزيز قوات التعبئة في الإرتقاء بقدرة الردع للبلاد

اللواء باقري يؤكد علي تعزيز قوات التعبئة في الإرتقاء بقدرة الردع للبلاد

المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة: لاشروط أمام زیارة «ایمانویل مكرون» لطهران

المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة: لاشروط أمام زیارة «ایمانویل مكرون» لطهران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي القاضي الوحيد للاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي القاضي الوحيد للاتفاق النووي

ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

ايران تصدر 36 مليون متر مكعب من الغاز خلال يوم واحد

أحدث الأخبار

قرار ترامب حول القدس مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم

زعيم الطائفة الارمنية بطهران:

قرار ترامب حول القدس مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

لاریجانی: ایران علي استعداد لتطویر العلاقات الشاملة مع افغانستان

لاریجانی: ایران علي استعداد لتطویر العلاقات الشاملة مع افغانستان

نمو صادرات ايران من السجاد اليدوي بنسبة 31 بالمائة

نمو صادرات ايران من السجاد اليدوي بنسبة 31 بالمائة

لاريجاني: من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

لاريجاني: من تعاليم السيد المسيح (ع) مكافحة الجهل والعنف

موضوعات مرتبط