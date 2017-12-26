قيادي فلسطيني : تبني استراتيجية نضالية شاملة كفيل بتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'دياب'، :'إننا اليوم أحوج ما نكون لمثل هذه الاستراتيجية في ضوء توالي المؤامرات الرامية لتصفية قضيتنا، والتي باتت تشارك فيها أطراف عربية رسمية علناً ، ومن دون أي تردد'.

وأضاف، 'الانضباط مطلوب في الفعل الكفاحي من أجل الوصول للأهداف الكبري، وإنجاز النصر (..) انطلاقاً من ذلك يجب النأي عن أية محددات فئوية ضيقة فيما يتصل بهذا الفصل من فصول المواجهة الممتدة منذ ما يزيد علي سبعة عقود'.

ولفت القيادي الفلسطيني إلي ضرورة الاستفادة من كل أشكال المواجهة، والاشتباك مع العدو الصهيوني لرفع تكلفة احتلاله، وجرائمه بحق الإنسان، والأرض، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتابع 'دياب' القول، :' إن علينا جميعاً الانضواء تحت مرجعية نضالية موحدة تتحلي بالمسؤولية، وبالحكمة ، ولديها نهج كفاحي وطني يرقي إلي مقتضيات المرحلة الحرجة والحساسة التي نحياها كفلسطينيين أولاً، و كمحيط عربي ودولي ثانياً'.

وأردف قائلاً، :'ما من شك في أن التضحية مفهوم قيمي رفيع، ولهذا من الواجب تجنب العفوية ، و العشوائية لأنهما يؤديان إلي الهلاك دون تحقيق أي من النتائج المرجوة'.

وحذر القيادي في 'المبادرة الفلسطينية' من خطورة الانجرار وراء أي من المقترحات ، والمشاريع الزائفة التي تروج لها إدارة 'دونالد ترامب'، وتجند لها أدواتها في المنطقة العربية بهدف تصفية القضية، وتثبيت الوجود الصهيوني.

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