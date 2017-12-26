الوفاق: أحكام المحاكم العسكرية البحرينية بحق6 بحرينيين باطلة

وأكدت الوفاق في بيان أن هذه الأحكام وكل ظروفها باطلة واستندت علي إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد علي العام.

وقالت الوفاق ان علي المجتمع الدولي ان ينفض غبار السكوت عن نفسه ويتحرر من الضغوط البترودولارية امام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بانعدام العدالة في البحرين.

وقالت الوفاق ان السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة علي ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة، وان ابسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد.

ولفتت الوفاق الي أن غياب الدولة والمؤسسات يضع العالم امام مسئولية تاريخية بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نير الاضطهاد والظلم والقمع والبطش والتنكيل علي يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبتهم بالديمقراطية والعدالة والحريّة واحترام حقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات.

المصدر: قناة اللؤلؤة

انتهي**2018 ** 1837

