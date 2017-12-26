إرتفاع أعداد الأسري الأطفال الفلسطينيين الي 350 طفلا

وقال الباحث 'رياض الأشقر' الناطق الإعلامي للمركز بان اعداد الاطفال الأسري ارتفعت بنسبة 17% عما كانت عليه قبل قرار 'ترامب' والهبة الشعبية التي اندلعت رفضاً لهذا القرار الجائر والتي قابلها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة طالت الي حوالي (600) مواطن ما يزيد عن ثلثهم من الاطفال القاصرين، وخاصة في مدينة القدس.

وتوقع 'الأشقر'في تصريح وصل مراسلنا ارتفاع أعداد الاطفال الأسري خلال الأيام القادمة نتيجة استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تستهدفهم بشكل دائم ، حيث يعتبر الاحتلال الأطفال هم وقود المواجهات مع جنوده علي نقاط التماس والحواجز المنتشرة في كل انحاء الضفة، لذلك يتعمد اللجوء الي ارهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، والزج بالسجون في ظروف قاسية لتخويفهم .

واوضح 'الأشقر' بان قوات الاحتلال نفذت خلال الأسابيع الاخيرة ما يزيد عن (600) حالة اعتقال ما يقارب من (200) حالة اعتقال استهدفت اطفال قاصرين، وتعتبر مدينة القدس أكثر المدن التي يتعرض اطفالها للاعتقال ، تليها مدينة الخليل ، منوهاً الي انه ليس كل حالات الاعتقال للأطفال يتم نقلهم الي السجون، حيث هناك حالات يتم التحقيق معها ميدانياً او حجزها لساعات او ايام ثم اطلاق سراحهم .

وأشار الي ان الاحتلال استهدف اطفال لم تتجاوز اعمارهم العشرة سنوات من بينهم الطفل ' عبد السلايمة' (١٠ سنوات) من مدينة القدس، حيث نقل للتحقيق في مركز شرطة القشلة، والطفل 'ابراهيم غيث' (11 عاماً) من باب العامود بالقدس، كذلك اعتقل الاحتلال 3 أطفال بعد اصابتهم بالرصاص بينهم الطفل ' حامد عمر المصري' (14 عاماً) ولا يزال يخضع للعلاج في مستشفيات الاحتلال بعد اصابته بالرصاص في منطقة الوجه وأدت إلي تفتيت عظام الأنف وإصابة بليغة في عينه اليسري واصابته خطيرة.

وأشار 'الأشقر' الي ان الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال بشكل عنيف، وقاسي بهدف ارهابهم، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة الشعبية، حيث تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح فور اعتقالهم وعلي المناطق العليا من الجسم، واطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم، ثم تنقلهم في الاليات العسكرية تحت الضرب المستمر، حتي الوصول الي مراكز التحقيق ، وهناك يتعرضون لأبشع انواع التنكيل والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، قبل نقلهم الي السجون الرئيسية انتظاراً للمحاكمات .

وحذر 'الأشقر' من سياسة الاحتلال باستهداف الاطفال الفلسطينيين لما له من تأثيرات سلبية بتدمير الطفل الفلسطيني وتحطيم مستقبله، مؤكداً بان ما يمارس بحق الاطفال من قتل خارج القانون، واعتقال، وتعذيب وحبس منزلي وابعاد هو سلوك ممنهج وليست حالات فردية او تصرفات الجنود في الميدان .

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