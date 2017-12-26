بتآمر من بعض الدول العربية

بحر: قرار ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية

غزة/ 25 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا- أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، ليس وليد اللحظة السياسية، وإنما يُعبِّر عن حلقة ضمن مخطط سياسي قديم لتصفية قضيتنا الوطنية وإخضاع أمتنا العربية والإسلامية وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الصهيونية والأمريكية المعروفة.

وأكد بحر خلال مؤتمر علمي بغزة أن قرار ترامب يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدي علي مجري الصراع الممتد بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، فهم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارهم صهيونية بحتة، مع ما يغنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومعالهم الحضارية، وتمهيد للمساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلي رأسها المسجد الأقصي المبارك.
واستعرض بحر آليات وخطوات مواجهة القرار الأمريكي في ظل التحديات الخطيرة التي يفرضها قرار ترامب وتداعياته العميقة علي الشعب الفلسطيني وقضيته من خلال قيام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإجراء مراجعة شاملة للواقع والمسار السياسي والوطني بما يقود إلي إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والدفع باتجاه إرساء استراتيجية وطنية موحدة علي أرضية الحقوق والثوابت الوطنية، وبما يضمن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حتي إنجاز التحرير الكامل بإذن الله.
ودعا بحر الي تطبيق المصالحة الوطنية وتكريس مبادئ ومفاهيم الشراكة السياسية قولاً وعملاً، والعمل علي حل وتفكيك الأزمات الحياتية في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، والشروع في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية علي أسس سياسية ووطنية جديدة، بما يؤهلها لضم واحتواء كافة قوي وأطياف شعبنا، بحيث تكون الخطوة الأولي في هذا المسار عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة حسب اتفاقات المصالحة في أسرع وقت ممكن.
وأكد بحر علي ضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة قرار ترامب وكافة القرارات والسياسات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني، بحيث يرتكز علي وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع الإدارة الأمريكية وسحب للسفراء العرب والمسلمين من واشنطن، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية حتي عودة ترامب وإدارته الفاشية عن القرار الجائر بحق القدس واعترافهم بحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال أسوةً بباقي شعوب العالم.
كما دعا بحر الي تكثيف كل أشكال وأدوات الضغط السياسي عربياً وإسلامياً علي الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية وإغلاق السفارات الأمريكية في العواصم العربية والإسلامية وطرد سفراءها بما يقود إلي محاصرة وعزل السياسة الأمريكية والصهيونية حيال شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وإجبار ترامب علي التراجع وتصحيح خطيئته السياسية والتاريخية والإنسانية والأخلاقية والحضارية بحق شعبنا وأمتنا.
واكد علي ضرورة قيام الدول العربية بتفعيل صندوق القدس بهدف دعم المدينة المقدسة مادياً وتعزيز صمود أهلها في وجه حملات التهويد والاقتلاع وطمس المعالم والهوية.
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بحر: قرار ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية

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