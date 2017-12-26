محلل سياسي فرنسي: قاسم سليماني من اقوي الجنرالات في الشرق الاوسط

طهران/25كانون الاول/ديسمبر – اعتبر المحلل السياسي الفرنسي البارز ديديه فرانسووا، الجنرال قاسم سليماني بانه من اقوي الجنرالات في الشرق الاوسط لعام 2017.

ووصف فرانسووا في حديث مع 'اذاعة اوروبا 1' الانتصار علي زمرة داعش الارهابية في الشرق الاوسط بانه من اهم الاحداث في العالم خلال عام 2017.
وردا علي سوال حول شخصية الجنرال قاسم سليماني قال فرانسووا انه لايعرف اي قائد عسكري في منطقة الشرق الاوسط اقوي من هذا الجنرال بحيث ان اسمه رافق مكافحة الارهاب وهزيمة داعش في العراق وسوريا.
وقال ان الجنرال سليماني تولي مهمة مكافحة زمرة داعش الارهابية منذ الايام الاولي من بدء هذه العملية وكان في الجبهه الامامية لمكافحة هذه الزمرة في سوريا والعراق منذ العام 2014.
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محلل سياسي فرنسي: قاسم سليماني من اقوي الجنرالات في الشرق الاوسط

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