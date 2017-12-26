الأحكام الصادرة من القضاء العسكري جائرة وباطلة شرعا وديناً وملغاة قانونا ونطالب بإلغائها فورا

وطالب العلماء في بيان لهم بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ووقف الزج بالمدنيين في هذه المحاكم ووقف هيمنة أفراد الحكم علي القضاء سواء العسكري أو المدني.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).

ستة نفوس وأكثر يحكم القضاء العسكري بإعدامهم في قضية أشبه بالمسرحية، فبعد اختفاء قسري لمتهمين لأكثر من عام، تنقطع فيها كل أخبارهم، ولا يُري أحدهم إلا بعد أشهر علي كرسي متحرك من أثر التعذيب، بعد كل ذلك يخرج اليوم علينا القضاء الفاسد بأحكام إعدام المتهمين، وسجنهم، وإسقاط جنسيتهم، وسحقهم، وسحق عوائلهم، وسحق مشاعر شعبهم.. نعم هكذا تفعل العساكر حين تقاتل المدنيين!!!

إن هذه المحاكمة جائرة وباطلة شرعا ودينا ولا تمت لإسلام ولا قرآن ولا سنة بأي صلة، وهي ملغاة قانونا بحسب القانون المحلي والدولي والمواثيق والعهود التي تلتزم بها الدولة، وإننا نطالب بإلغائها فورا.

إننا إذ ندين ونستنكر عسكرة الأزمة فإننا نطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية ووقف هيمنة أفراد الحكم علي القضاء سواء العسكري أو المدني.

إنها سابقة خطيرة جدا، وستؤدي الي تصعيد مستوي الإحتقان وردات الفعل في البلد، فالمزيد من الظلم لن يأتي بخير للبلد، وإن تدخل العسكر في أزمات الشعوب -كما شاهدناه قريبا- لم يُنتج إلا غرق النظام في الدماء البريئة، بما أدي إلي هلاك الطاغية وأعوانه في بحر الدم الذي أهدروه.

المصدر: قناة اللؤلؤة

انتهي**2018 ** 1837

