لاریجانی : ایران تدین الارهاب بكافة انواعه .. امریكا لا تحارب الارهاب وانما تتلاعب معه

وفی تصریح للصحفیین الیوم الاثنین من العاصمة الباكستانیة اسلام اباد، قال لاریجانی ان ایران تعارض كافة الممارسات الارهابیة ان حدثت فی باكستان او افغانستان او سوریا او العراق، وتعدّه ظلما بحق المسلمین.

واردف قائلا، ان الجمیع علي علم بان داعش والجماعات الارهابیة تاسست بدعم الامریكان؛ مصرحا ان هؤلاء یهدفون الي استنزاف طاقات الدول الاسلامیة خدمة للكیان الصهیونی.

واشاد رئیس مجلس الشوري الاسلامی بمبادرة الحكومة الباكستانیة فی اقامة 'مؤتمر تحدیات مكافحة الارهاب ودور التعاون الاقلیمی'، (امس الاحد) فی اسلام اباد، والذی شارك فیه رؤساء برلمانات 6 بلدان اقلیمیة وهی ایران وباكستان وافغانستان وتركیا وروسیا والصین؛ مؤكدا ان الاجتماع هذا شكل انطلاقة جیدة لمواصلة (المساعی) الهادفة الي ارساء السلام والامن داخل المنطقة، والذی بات هاجسا لدي جمیع الدول الاقلیمة؛ لافتا الي ان الدورة القادمة من المؤتمر ستعقد فی طهران 'لمواصلة هذا المسار الذی حقق انجازا جیدا'.

وفی معرض الرد علي سؤال مراسل 'ارنا' فی اسلام اباد، حول مشروع التعاون فی مجال الغاز بین ایران وباكستان، قال رئیس مجلس الشوري الاسلامی : اجرینا مفاوضات جیدة فی هذا الخصوص، كما تم استعراضه مع 'السید رئیس وزراء باكستان' ومسؤلین فی برلمانی البلدین؛ معربا عن توقعه بتوفر ارضیات مناسبة لحل القضایا الراهنة.

وتطرق لاریجانی الي موضوع التعاون الایرانی - الباكستانی فی میناء كوادر وجابهار (جنوب)، مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترغب فی التعاون مع باكستان، بكافة جوانبه وخاصة فی مجال میناء جابهار وكوادر؛ لافتا الي تصریحات رئیس الجمهوریة (الایرانی) فی هذا الاطار، فضلا عن الاقتراح الذی تم طرحه بشأن اتفاقیة التوأمة بین المینائین.

انتهي ** ح ع

