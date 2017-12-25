طائرة ركاب ايرانية تهبط في مطار مشهد بسلام اثر خلال فني

مشهد / 25 كانون الاول / ديسمبر/ارنا-
اعلن مدير العلاقات العامة في مطار 'الشهيد هاشمي نجاد' بمدينة مشهد بان طائرة ركاب اصيبت بخلل فني مساء الاحد اثناء الهبوط في المطار الا انها هبطت بسلام ولم يلحق اذي بها.

وقال حسن جعفري في تصريح لوكالة ارنا' مساء الاحد، ان طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية 'تابان' قد تعرضت لخلل فني حين الهبوط في مطار 'مدينة مشهد' في حوالي الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش).
واضاف، لحسن الحظ ان هذه الطائرة تمكنت من الهبوط علي المدرج دون مشكلة خاصة وان الركاب غادروها بسلام دون ان يلحق بهم اذي.
يذكر ان مطار 'الشهيد هاشمي نجاد' يعد مطار 'مهرآباد' بطهران المطار اكثر نشاطا في البلاد اذ يتم عبرها 180 رحلة دخولا وخروجا كمعدل يومي ويصل الرقم حتي الي 250 رحلة في المناسبات.
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طائرة ركاب ايرانية تهبط في مطار مشهد بسلام اثر خلال فني

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