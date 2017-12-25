عضو بمجلس خبراء القیادة: قوة الاستكبار الي افول

قشم / 24 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
اعتبر عضو مجلس خبراء القیادة آیة الله علی معلمی، التصویت فی الجمعیة العامة للامم المتحدة ضد قرار الرئیس الامیركی دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة للكیان الصهیونی، مؤشرا لمعارضة العالم لترامب ووثیقة دامغة لافول قوي الاستكبار فی العالم.

وفی كلمة له مساء الاحد خلال مراسم تابین امام جمعة شیراز السابق والنائب الاسبق عن محافظة فارس فی مجلس خبراء القیادة، آیة الله محی الدین حائری شیرازی، قال آیة الله معلمی، ان ترامب لم یتوقع ابدا ان ترفض اكثر من 120 دولة اعترافه الرسمی بالقدس عاصمة للكیان الصهیونی وعزمه نقل سفارة بلاده الیه.
واعتبر النائب عن محافظة مازندران فی مجلس خبراء القیادة، طبیعة سیاسات الرؤساء الامیركیین بانها واحدة واضاف، ان ترامب یعلن بصراحة ما كان الاخرون یقولونه بغطاء ولغة دبلوماسیة.
واشار الي تصریحات الامام الراحل (رض) حول امیركا واضاف، ان ترامب كشف الغطاء عن طبیعة امیركا الاستكباریة وفسر عملیا توقعات الامام الخمینی (رض) حول الصدیق والعدو وهو ما یعد خدمة للثورة والجمهوریة الاسلامیة.
واضاف آیة الله معلمی، انه الیوم وفی ظل الصمود امام امیركا فقد تبلورت ذروة الفكر والروح الثوریة فی المنطقة وتشاهد قوة الاستكبار الي افول.
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عضو بمجلس خبراء القیادة: قوة الاستكبار الي افول

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