الرئيس روحاني: المواطنون الارمن لهم مكانة رفيعة جدا لدي الشعب الايراني

طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان المواطنين الارمن في ايران يحظون باحترام ومكانة رفيعة وسامية جدا لدي الشعب الايراني الابي، لافتا الي ان الشعب الايراني يقدر تضحيات الشهداء وصبر عوائلهم.

جاء ذلك في تصريح ادلي به الرئيس روحاني خلال زيارته لمنزل عائلة الشهيد 'ادوين شاهميريان' عشية ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) وعلي اعتاب بدء العام الميلادي الجديد.
وقال: ان هذه الايام هي ايام سرور وبهجة لكافة ابناء الشعب الايراني والعالم خاصة المواطنين الارمن والمسيحيين في البلاد والعالم وانني اشعر بالسعادة للقاء احدي الاسر الكريمة لشهيد من شهداء الارمن في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).
واضاف، ان من واجبنا زيارتكم وهو اقل ما يمكننا ان نقوم به تجاه الاسر الكريمة للشهداء الابرار. لقد قدمتم ابنكم فلذة كبدكم دفاعا عن البلاد والشعب الايراني ومن اليقين ان لكم مكانة رفيعة جدا لدي الباري تعالي.
وصرح قائلا، ان الشعب الايراني يعرف مواطنيه الارمن اناسا امناء ودؤوبين وصادقين ومستقيمين واوفياء لوطنهم وبلادهم ومن هنا فان للطائفة الارمنية احتراما ومكانة رفيعة وسامية جدا.
يذكر ان الشهيد ادوين شاهميريان استشهد عام 1987 في سن 20 عاما في منطقة ميمك بمحافظة ايلام خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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الرئيس روحاني: المواطنون الارمن لهم مكانة رفيعة جدا لدي الشعب الايراني

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