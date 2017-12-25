روحاني: اتباع جميع الاديان والاعراق في ايران يعيشون بوئام الي جانب بعضهم بعضا

جاء ذلك في تصريح ادلي به الرئيس روحاني خلال زيارته لمنزل عائلة الشهيد الارمني 'جورج كشيش هارطون' مساء اليوم الاحد عشية ذكري ميلاد عيسي المسيح (ع) وعلي اعتاب بدء العام الميلادي الجديد 2018.

وقدم رئيس الجمهورية في هذا اللقاء التهنئة بمناسبة ميلاد النبي عيسي (ع) للبشرية جمعاء ، معربا عن أمله في ان تقود شخصية وتعاليم السيد المسيح (ع) الانسانية نحو السلام والهدوء والتعايش السلمي.

وثمن رئيس الجمهورية صبر وتضحيات آباء الشهداء الابرار، وقال: ان الشعب الايراني بأسره يصون دماء الشهداء الاعزاء، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ايران.

واكد الرئيس روحاني ان جميع الاديان والطوائف والاعراق يعيشون في ايران جنبا الي جنبا ويتشاركون في الافراح والاتراح، وقال: ان شعبنا عاش دوما جنبا الي جنب وسيظل كذلك.

واشار رئيس الجمهورية الي ظروف المسيحيين في منطقة الشرق الاوسط، وقال: ان المسيحيين تكبدوا الكثير من الخسائر في العراق وسوريا ولبنان من قبل الارهابيين، كما ان مثل هذه الظروف كانت سائدة بالنسبة للمسلمين ايضا، وبالتالي فإن الظروف التي اوجدها الإرهابيون (بلا قصد منهم) قد ربطت مصير المسلمين والمسيحيين أكثر وأكثر، وفي مثل هذه الظروف من الضروري ان نتعاون فيما بيننا اكثر من السابق.

وفي هذا اللقاء اعربت والدة الشهيد 'جورج كشيش هارطون' واخواته عن سعادتهم لزيارة الرئيس روحاني، وتحدثوا عن ذكرياتهم عن الشهيد.

يذكر ان الشهيد 'جورج كشيش هارطون' استشهد عام 1988 وكان عمره 26 عاما في منطقة كيلان غرب خلال عمليات 'مرصاد' بمحافظة كرمانشاه، اثناء التصدي للمنافقين 'جماعة خلق الارهابية' الذين شنوا هجوما بدعم من نظام صدام البائد في نهاية الحرب التي فرضها علي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهي ** 2342

