مؤتمر مكافحة الارهاب ينهي اعماله في باكستان

وانطلقت صباح اليوم الاحد في اسلام اباد اعمال مؤتمر 'دراسة آليات وتحديات مكافحة الارهاب والتعاون الاقليمي'، لنسخته الاولي بمشاركة رؤساء برلمانات 6 دول اقليمية وهي ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وروسيا والصين، وقد صدر عنهم بيان مشترك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت مساء اليوم الاحد بحسب التوقيت المحلي.

واستعرض الاجتماع الاول لهذا المؤتمر 'استراتيجيات مشتركة بهدف مكافحة الارهاب في المنطقة'، ودور البرلمانات في هذا الاطار، كما عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان 'دراسة الافاق المستقبلية في مسار الرفاه المشترك عبر تعزيز العلاقات الاقليمية'، وقد صدر في هذا الاطار بيان مشترك وقع عليه جميع رؤساء البرلمانات المشاركين في هذا المؤتمر.

وفي الختام تقرّر عبر اعلان رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، انعقاد الدورة القادمة لمؤتمر 'دراسة آليات وتحديات مكافحة الارهاب والتعاون الاقليمي' في طهران.

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