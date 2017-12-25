روحاني يعرب عن امله في القضاء علي جذور الشر والتمييز والفقر خلال العام الميلادي الجديد

وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية اليوم الاحد جاءت رسالة التهنئة للرئيس روحاني الي بابا الفاتيكان علي النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قداسة البابا فرنسيس .. زعيم الكاثوليك في العالم

بمزيد من السرور والبهجة اقدم التهاني بمناسبة ميلاد عيسي المسيح (عليه السلام) السعيد وبدء العام الميلادي 2018 الي جنابكم وكافة اتباع نبي السلام والمحبة في ارجاء العالم.

وانّني علي امل بان تكون السنة الجديدة وفي ضوء تعاليم الانبياء (ع) والاقتداء بسيرتهم الداعية للخير، مكلّلة بالقضاء علي جذور كافة انواع الشرور والتمييز والفقر للبشرية جمعاء.

في ظل العالم اليوم المليئ بالسلوكيات السيئة والجور والمعاناة والعذاب، فإن اهم ما يثقل كاهل المسؤولين والمفكرين وعلماء الدين يكمن في تظافر الجهود فيما بينهم لتاسيس عالم جميل حافل بالسلام والهدوء والعدالة والابتعاد عن العنف والتطرف، والحفاظ علي هذا التراث الخالد للاجيال القادمة.

وفي الختام اعرب روحاني عن امله بان تكون السنة الميلادية الجديدة غامرة بالبركة والسعادة، سائلا الباري تعالي لبابا الفاتيكان فرنسيس بالسلامة والازدهار وبالرقي والسعادة للجميع.

انتهي ** ح ع** 1837

