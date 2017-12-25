مساعد وزير الصناعة يدعو إلي تمويل رحلات جوية مباشرة مع القوقاز

وخلال زيارته للقوقاز الشمالية اليوم الأحد بحث مجتبي خسروتاج سبل تطوير النقل البري عبر القوقاز إلي جورجيا ومنها إلي اوروبا.

من جانبه أشار المستشار التجاري الإيراني لدي موسكو فرهاد برند إلي أن الجانب الإيراني بحث مع الجانب القوقازي إمكانيات التعاون المشترك مشيراً إلي أن منطقة القوقاز الشمالية تحظي بالأولوية بالنسبة للتجارة الإيرانية.

وأشار إلي أن هناك علاقات مصرفية إيرانية مع مختلف المصارف القوقازية من بينها أغزيم بانك وغازبروم وازبر بانك ومير بيزنس بانك وغيرها من المصارف الأخري.

كما أشار إلي لقاء خسروتاج مع نظيره الروسي لافتاً إلي أن الجانبين بحثا الإتفاقيات الثنائية التي عقدت علي مستوي الصناعة والتجارة في استراخان في شهر أكتوبر الماضي.

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