عرض فيلم وثائقي يتناول اعتقال زعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا

وأفاد تقرير لإرنا اليوم الأحد إن الفيلم الوثائقي 'إبراهيم' من تأليف وإخراج وجيه الله شير محمدي ويروي سيرة زعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا الشيخ إبراهيم يعقوب زكزاكي.

وبهذا الخصوص قال المخرج شير محمدي إن الفيلم الوثائقي 'إبراهيم' يبدأ بمقابلة خاصة مع الشيخ الزكزاكي والتي أجريت في شهر سبتمر من العام 2015 وقبيل اعتقاله بفترة قليلة مشيراً إلي أن الفيلم يسعي إلي تناول النشاطات السياسية والإجتماعية والدينية لزعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا.

يذكر إن الشيخ الزكزاكي اعتقل في سبتمبر من العام 2015 خلال هجمة وحشية نفذها الجيش النيجيري علي منزل الشيخ والحسينية القريبة منه وقد تم ايداعه السجن.

وفي الوقت الذي يمر العام الثالث علي اعتقال الشيخ الزكزاكي (64 عاماً) تشير المعلومات إلي إنه يعاني من أوضاع صحية وخيمة داخل السجون النيجيرية.

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