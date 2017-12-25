رئيس البرلمان الايراني :

ايران تحارب الارهاب منذ فترة مديدة .. امريكا هي من اسس داعش الارهابي

طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت في محاربة الارهاب منذ امد بعيد بينما امريكا هي من اسس تنظيم داعش الارهابي؛ متسائلا كيف يمكن لواشنطن ان تدعي الحرب ضد التنظيم الارهابي في سوريا؟!

جاءت تصريحات رئيس مجلس الشوري الاسلامي، في مؤتمر 'تحديات مكافحة الارهاب ودور التعاون الاقليمي' الذي انطلق اليوم الاحد في العاصمة الباكستانية اسلام اباد.
واشار الي مزاعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال اعلانه عن 'الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي' لبلاده من ان 'واشنطن تحارب داعش في سوريا'، مؤكدا ان داعش صنيع امريكا؛ و واصفا هذا الادعاء من جانب واشنطن بانه مثير للسخرية.
وفي السياق نفسه، نوّه لاريجاني الي التحالف الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا؛ داعيا الي دعم هكذا تحالفات ناجعة في سياق مكافحة الارهاب، ومؤكدا بالقول، 'لو قدمت الصين وباكستان الدعم لنا سنحقق النجاح في هذا المسار قطعا'.
وحول قرار ترامب الاخير حول نقل السفارة الامريكية الي القدس الشريف، لفت رئيس البرلمان الايراني الي ردود الفعل الرافضة لهذا القرار علي صعيد العالم اجمع؛ مصرحا ان امريكا عمدت الي التصعيد فيما يخص القضية الفلسطينية وبات متيقنا بان شعوب العالم والي جانبها الشعب الفلسطيني لن تسكت علي هذا القرار؛ بما ينبئ بتفجّر انتفاضة جديدة.
وعودة الي الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، فقد انتقد لاريجاني مواقف واشنطن الاقليمية قائلا، ان ترامب من جانب يقول ان بلاده تسعي لتكون البلد الاول في العالم ولا تعنيها البلدان الاخري، ومن جانب اخر يصف روسيا والصين بانهما تشكلان تهديدين رئيسيين لها.
و وصف لاريجاني الصين وروسيا بانهما دعائم الامن في المنطقة؛ مضيفا ان الامريكان زعموا في الوثيقة الجديدة للسياسة الخارجية في هذا البلد بان ايران ايضا، 'تشكل تهديدا للمنطقة'.
وفيما استعرض جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية الرامية الي مكافحة الارهاب، قال رئيس السلطة التشريعية ان ايران بادرت ومنذ سنين طولية في مكافحة الارهاب بينما الامريكان هم من اسسوا تنظيم داعش الارهابي.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار لاريجاني الي مزاعم امريكا الجديدة بشأن 'دعم ايران (لليمن)'، واصافا اياها بـالمسرحية المضحكة، التي ترتكز علي قطعة من الحديد للترويج بانها 'قطعة من صاروخ سلمته ايران الي اليمن'؛ ومشددا علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تسلم اليمن اي صاروخ.
واردف : لو كنا قد فعلنا ذلك لاعلنا عنه دون ان نخاف من احد.
و وصف رئيس مجلس الشوري الاسلامي هذا الادعاء بانه محاولة مثيرة للسخرية بهدف حرف الانظار عن قضية فلسطين.
وفي الختام اشار لاريجاني الي ان ايران وروسيا وتركيا تحملت نفقات كبيرة في سياق مكافحة الارهاب داخل سوريا، مصرحا ان عملية الحرب ضد الارهاب تشمل جوانب عديدة بما فيها الثقافية والسياسية والامنية والاقتصادية؛ داعيا الي رصد مصادر دعم المنظمات الارهابية بالاموال المبيّضة والسيطرة عيها.
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ايران تحارب الارهاب منذ فترة مديدة .. امريكا هي من اسس داعش الارهابي

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