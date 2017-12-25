الصينيون يستثمرون بـ 300 مليون يورو في مشاريع بزنجان

زنجان /24 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أعلن رئيس لجنة الإقتصاد المقاوم والإستثمارات في مجلس بلدية مدينة زنجان (شمال غرب) سجاد خدائي إنه وطبقاً لمذكرة التفاهم المنعقدة مع شركة CSCEC الصينية للإستثمارات ستقوم الشركة بتقديم استثمارات بمبلغ 300 مليون يورو في مشاريع الإعمار في المدينة.

وفي تصريح لإرنا اليوم الأحد قال خدائي: لقد أجرينا مفاوضات مع شركتين صينيتين للعمل علي مشاريع متعلقة بالبني التحتية للمدينة مثل الترمواي والأنفاق والمجمعات الإدارية والثقافية والرياضية.
واشار إلي أن الإتفاق مع الشركة الصينية ينص علي توفير إعتبارات مالية صينية من أجل العمل علي هذه المشاريع.
وذكر إن شركة CSCEC الصينية أعربت عن رغبة شديدة بتوفير 85 بالمئة من تمويل هذه المشاريع.
وأشار خدائي إلي أن الشركة الصينية الثانية هي شركة جاينا استيت والتي تعمل في مجالات النقل العام وإنشاء التقاطعات غير السطحية للمدن وغيرها من المشاريع الأخري.
واشار إلي أن هذه الشركة سترصد 15 مليار تومان (الدولار = 3500 تومان) لدعم المشاريع الإعمارية في مدينة زنجان.
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الصينيون يستثمرون بـ 300 مليون يورو في مشاريع بزنجان

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