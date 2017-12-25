ذوالقدر: ضرورة الإستفادة من الإمكانيات الإيرانية السورية لتعزيز مكانة المرأة في البلدين

وخلال لقائها نائبات في مجلس الشعب السوري وجمع من اساتذة الجامعات السورية اليوم الأحد أكدت ذو القدر علي العلاقات الوثيقة بين الحكومتين والشعبين في إيران وسوريا وقالت: إن البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة تسمح بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية خاصة علي صعيد شؤون المرأة والأسرة معربة عن أملها بأن يسهم التعاون البرلماني بين البلدين في تطوير وتنمية النشاطات الجارية في هذه المجالات.

واشارت إلي النشاطات التي تقوم بها كتلة المرأة في مجلس الشوري الإسلامي لافتةً إلي أن الكتلة أسهمت في إقرار قانون يسمح بمشاركة المرأة في 30 بالمائة من المناصب الحكومية والمجالس العليا في إيران.

ولفتت إلي أن المرأة الإيرانية تشارك في جميع النشاطات السياسية والإقتصادية للبلد إلي جانب التربية والتعليم والتمريض والتي تشارك فيها بنسبة 70 بالمائة.

وخلال اللقاء أعربت النائبتان في مجلس الشعب السوري ماريا البيطار وجوجينا رزق نيابة عن الوفد السوري عن تقديرهما للدور الذي تقوم به المرأة الإيرانية في مجلس الشوري الإسلامي معربتان عن أملهما بتحقيق إنجازات علي المستوي الفردي والإجتماعي للمرأة في سوريا إعتماداً علي التعاون الثنائي بين البلدين.

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