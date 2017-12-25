خلال لقائها أساتذة الجامعات السورية؛

ذوالقدر: ضرورة الإستفادة من الإمكانيات الإيرانية السورية لتعزيز مكانة المرأة في البلدين

طهران /24 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – شددت مساعدة رئيسة كتلة المرأة في مجلس الشوري الإسلامي فاطمة ذوالقدر علي ضرورة الإستفادة من الإمكانيات الإيرانية السورية لتعزيز مكانة المرأة في البلدين.

وخلال لقائها نائبات في مجلس الشعب السوري وجمع من اساتذة الجامعات السورية اليوم الأحد أكدت ذو القدر علي العلاقات الوثيقة بين الحكومتين والشعبين في إيران وسوريا وقالت: إن البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة تسمح بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية خاصة علي صعيد شؤون المرأة والأسرة معربة عن أملها بأن يسهم التعاون البرلماني بين البلدين في تطوير وتنمية النشاطات الجارية في هذه المجالات.
واشارت إلي النشاطات التي تقوم بها كتلة المرأة في مجلس الشوري الإسلامي لافتةً إلي أن الكتلة أسهمت في إقرار قانون يسمح بمشاركة المرأة في 30 بالمائة من المناصب الحكومية والمجالس العليا في إيران.
ولفتت إلي أن المرأة الإيرانية تشارك في جميع النشاطات السياسية والإقتصادية للبلد إلي جانب التربية والتعليم والتمريض والتي تشارك فيها بنسبة 70 بالمائة.
وخلال اللقاء أعربت النائبتان في مجلس الشعب السوري ماريا البيطار وجوجينا رزق نيابة عن الوفد السوري عن تقديرهما للدور الذي تقوم به المرأة الإيرانية في مجلس الشوري الإسلامي معربتان عن أملهما بتحقيق إنجازات علي المستوي الفردي والإجتماعي للمرأة في سوريا إعتماداً علي التعاون الثنائي بين البلدين.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

اجتماعي

إيران

سوريا

مجلس الشورى

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ذوالقدر: ضرورة الإستفادة من الإمكانيات الإيرانية السورية لتعزيز مكانة المرأة في البلدين

معظم المشاهدات

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

لاریجانی: فرص جدیدة للتعاون توفرت بین ایران وباكستان فی مختلف المجالات

لاریجانی: التطرف والفهم الخاطئ للثقافة هما السببان الرئیسان للإرهاب فی المنطقة

لاریجانی: التطرف والفهم الخاطئ للثقافة هما السببان الرئیسان للإرهاب فی المنطقة

العميد نقدي: اميركا اليوم عاجزة ويائسة ومشلولة في المنطقة

العميد نقدي: اميركا اليوم عاجزة ويائسة ومشلولة في المنطقة

مسؤول: ايران تصدّر اكثر من 3 اضعاف وارداتها من الكهرباء

مسؤول: ايران تصدّر اكثر من 3 اضعاف وارداتها من الكهرباء

البرلمان الايراني يصوت علي صفة `عاجل جدا` لمشروع اعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين

البرلمان الايراني يصوت علي صفة 'عاجل جدا' لمشروع اعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين

أحدث الأخبار

طائرة ركاب ايرانية تهبط في مطار مشهد بسلام اثر خلال فني

طائرة ركاب ايرانية تهبط في مطار مشهد بسلام اثر خلال فني

روحانی: السید المسیح (ع) نبی التوحید والقیم المعنویة والمحبة

روحانی: السید المسیح (ع) نبی التوحید والقیم المعنویة والمحبة

عضو بمجلس خبراء القیادة: قوة الاستكبار الي افول

عضو بمجلس خبراء القیادة: قوة الاستكبار الي افول

الرئيس روحاني: المواطنون الارمن لهم مكانة رفيعة جدا لدي الشعب الايراني

الرئيس روحاني: المواطنون الارمن لهم مكانة رفيعة جدا لدي الشعب الايراني

روحاني: اتباع جميع الاديان والاعراق في ايران يعيشون بوئام الي جانب بعضهم بعضا

روحاني: اتباع جميع الاديان والاعراق في ايران يعيشون بوئام الي جانب بعضهم بعضا

موضوعات مرتبط