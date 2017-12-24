البرلمان الايراني يصوت علي صفة 'عاجل جدا' لمشروع اعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين

طهران/24 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- صوت نواب مجلس الشوري الإسلامي علي منح صفة 'عاجل جدا' لإضافة فقرة جديدة الي المادة الأولي لقرار دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني وفي حال مصادقتها النهائية سيبقي القدس الشريف، عاصمة أبدية لفلسطين.

وفي تتمة الجلسة العلنية لليوم الأحد، صوت النواب علي مناقشة هذا المشروع بـ187 صوتا وعارضه 15 نائبا بينما امتنع 9 نواب عن التصويت من أصل 233 حاضرين في الجلسة.
وجاء في نص التمهيد لهذا المشروع الذي وقع عليه 63 نائبا بمجلس الشوري الإسلامي، 'ان القدس الشريف بوصفها أولي قبلتي المسلمين تتمتع بمكانة هامة جدا بينهم ولكن مع الأسف ان الرئيس الأميركي خلال خطوته اللاشرعية الأخيرة، أعلن بصورة أحادية القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب منتهكا لأصول الحقوق الدولية ومتجاهلا للمكانة الحقوقية لمنظمة الأمم المتحدة في سياق دعمه للكيان الصهيوني المزيف والمحتل، في حين ان الأمم المتحدة تعتبر الضفة الشرقية وحتي القطاع الغربي للقدس الشريف ضمن الأراضي المحتلة والمتعلقة أساسا بفلسطين وذلك علي أساس معاهدة السلام الأخيرة المبرمة بين الكيان الصهيوني وفلسطين (إتفاقية أوسلو 1993)'.
وفي حال مصادقة نواب المجلس علي هذا المشروع بصورة نهائية سيتم الحاق فقرة جديدة الي قرار دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني الصادر عن البرلمان الإيراني بتاريخ 9 أيار/ مايو من العام الجاري.
وبناء علي هذه الفقرة سيبقي القدس الشريف عاصمة أبدية لفلسطين.
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مجلس الشورى الإسلامي

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البرلمان الايراني يصوت علي صفة

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