قرار الامم المتحدة حول القدس وجه صفعة قوية لترامب

ورحب'اختري' بالقرار الايجابي لاعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة وقال: ان القرار كان صفعة 'لترامب' برغم التهديد الامريكي الصريح لدول العالم ولكنها لم تعتني بالتهديدات الامريكية وصوتت لصالح القرار الذي يدين اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واعتبر تصويت الدول الغربية المدافعة عن اسرائيل، لصالح القرار هزيمة للكيان الصهيوني وقال : لم تقف الدول الغربية المساندة لاسرائيل بجانبها وهذا امر مثير جدا .

يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة صوتت يوم الخميس الماضي علي قرار يدين القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

انتهي**م م**2344

