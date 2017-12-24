رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: قرار ترامب بشأن القدس كان خطأ تاريخيا

وفي افتتاحية مؤتمر رؤساء برلمانات كل من ايران وباكستان وافغانستان وروسيا و تركيا و الصين في اسلام اباد تحت عنوان « دراسة سبل مكافحة الارهاب» تطرق رباني اليوم الاحد الي المؤامرات التي تحيكها امريكا ضد المنطقة، واضاف ان باكستان اتخذت موقفها تجاه قرار ترامب بشأن القدس كما ان باقي دول العالم وجهت انتقادات صارمة لهذا القرار.

وفيما اكد علي استقلال باكستان في اتخاذ قراراتها قال انها لن تأخذ الاوامر من امريكا.

وتابع قائلا ان مساعي ترامب لنقل السفارة الامريكية الي القدس المحتلة واجهت ردا صارما من الامم المتحدة كي يتخلي الرئيس الامريكي عن احتلال دول العالم.

وأكد علي ضرورة إتحاد دول المنطقة في مكافحة الإرهاب و أخذ زمام المبادرة للوقوف في وجه اي شكل من اشكال التطرف و الارهاب.

يذكر ان مؤتمر برلمانات ايران و باكستان و افغانستان و روسيا و تركيا و الصين انطلق اليوم الاحد بمبادرة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في اسلام آباد.

ويشارك في المؤتمر رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني الذي وصل ليلة امس السبت الي اسلام اباد.

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