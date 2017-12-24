لاريجاني: التطرف والفهم الخاطئ للثقافة هما السببان الرئيسان للإرهاب في المنطقة

وفي كلمة له خلال مؤتمر 'دراسة سبل مكافحة الارهاب' المنعقد في باكستان، ثمّن لاريجاني مواقف وإجراءات المجلس الوطني الباكستاني وجهود رئيسه «إياز صادق» وجهود السيد « رضا باني» رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني المبذولة لإقامة هذا الإجتماع معرباً عن أمله بأن يخرج هذا الإجتماع بحلول ملائمة لتعزيز التعاون والتعاطي بين برلمانات الدول وحكوماتها وشعوب المنطقة والتفوق علي التحديات والمشاكل خاصة في حقل مكافحة الإرهاب.

وفي ردّ له عن سؤال وارد من «إياز صادق» رئيس البرلمان الوطني الباكستاني في شأن أسباب فشل إئتلافات مكافحة الإرهاب قال: إنّ الكثير من هذه المعلومات لم تكن حقيقية ولم تكن سوي حبر علي ورق أو أنها نُظمّت لخدمة أهداف اُخري خارجة عن نطاق مكافحة الارهاب فضلاً عن التعقيدات الموجودة في قضية الإرهاب.

وأضاف:إن دول المنطقة المعروفة بدول الحلقة الذهبية تتمتع بمساحات اقتصادية وانسانية وتقنية وجغرافية واسعة للتطور إلّا أنّ ظاهرة الإرهاب بشتي ألوانها وأصنافها تحول دون تنمية ورخاء ومضي هذه الدول والشعوب بأهدافها وإننا نري الإرهاب إحدي أهم تحديات عالمنا المعاصر خاصة في آسيا.

وأكّد علي مواجهة شعوب دول المنطقة لقضية الإرهاب منذ ما يزيد عن الثلاثة عقود وكانت ردود فعل دول المنطقة متفاوتة حيال قضية كهذه وها قد آن الأوان للوصول إلي تحليل واقعي يرشدنا إلي جذور الارهاب ويُتحفنا بتقييم سليم لنوعية وطريقة مواجهته.

يتبع..** ع ج ** 2344

