محلل باكستاني: كوادر وجابهار قادرتان علي إحداث تغيير عميق في مستقبل شعوب المنطقة

وفي معرض شرحه للخصائص التي يتميز بها مينائي جابهار الإيراني وكوادر الباكستاني، أضاف جاويد حسين في تصريح أدلي به الي مراسل إرنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، 'ان مينائي كوادر وجابهار يكملان أحدهما الآخر في مسار تحقيق أهدافهما الإقليمية'، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وباكستان.

واستمر موضحا، ان باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات عميقة وقواسم ثقافية وتاريخية مشتركة منذ القدم وانه لمن الضروري توظيف هذه الطاقات المتوفرة لدي البلدين في سبيل النهوض بالعلاقات التجارية والإقتصادية الثنائية لهما.

وفي سياق متصل، صرح هذا الدبلوماسي الباكستاني السابق، ان الوضع الإقليمي يتطلب تطوير العلاقات بين البلدين في شتي المجالات لا سيما الإقتصادية والتجارية ونحن نعتقد بأن تطوير العلاقات هو الطريق الوحيد الذي يضمن تحقيق المصالح الوطنية الباكستانية والإيرانية.

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