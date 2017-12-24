العميد نقدي: اميركا اليوم عاجزة ويائسة ومشلولة في المنطقة

مشهد / 24 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اكد مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي، بان اميركا اليوم تشعر بالعجز والياس والشلل في المنطقة.

وقال العميد نقدي في كلمة له مساء السبت خلال مراسم اقيمت في مدينة مشهد لمناسبة احياء ذكري الشهداء، ان اميركا اليوم يائسة وعاجزة ومشلولة وان جميع القرارات الخاطئة التي تتخذها الادارة الاميركية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط نابعة من الهلع لانها تخشي من ان لا يبقي لها مكان في المنطقة بعد نفوذ ايران المعنوي.
واعتبر ان الثورة الاسلامية اصبحت منارا للشعوب واصبح نفوذها كبيرا جدا في جبهة المقاومة.
واكد بان المقاومة هي التي تقود الي الانتصار واضاف، رغم ان المقاومة شاقة ولها ثمنها الا ان ثمن المساومة ليس اقل من ثمن المقاومة لان المساومة هي نكبة في نكبة وان الفرد المساوم يبيع شرفه وانسانيته ويضعمها تحت تصرف الطاغوت.
واعتبر ان الشخص الذي يساوم خوفا من الظالم لن تكون عاقبته جيدة واضاف،ان المثال الاخر للمساومة هو دول في المنطقة وآل سعود الذين يعتبرون انفسهم خداما لاميركا وقد اعطوا 480 مليار دولار ثمن ذلك.
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العميد نقدي

اميركا

المقاومة والمساومة

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العميد نقدي: اميركا اليوم عاجزة ويائسة ومشلولة في المنطقة

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