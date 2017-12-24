رئيس بلدية طهران: الوضع التحذيري لخطر الزلزال يخرج من مستوي الاحمر

وقال نجفي، في تصريح ادلي به عقب انتهاء اجتماع لجنة التنسيق لادارة الازمات ببلدية طهران يوم السبت، ان الزلزال الذي ضرب ملارد (مساء الاربعاء الماضي) شكل فرصة لاقامة مناورات حقيقية في طهران حيث تم تقويم نشاطات المسؤولين والشعب خلالها وتحديد جهوزية مختلف الاجهزة المعنية.

واضاف، انه اثر وقوع الزلزال عقدت لجنة التنسيق لادارة الازمات في طهران اجتماعا من اجل اجراء التنسيق اللازم وتم اتخاذ قرارات حول الموضوع.

وتابع: ان ظروف طهران قد عادت الي طبيعتها المستقرة والثابتة وزال القلق حول وقوع زلزال اقوي وانخفض مستوي التحذير من الاحمر الي الاصفر.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب محافظتي طهران والبرز مساء الاربعاء الماضي وكان مركزه علي بعد 3 كم من مدينة ملارد وادي الي اصابة نحو مائة شخص.

انتهي ** 2342

